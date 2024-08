U wybrzeży Morza Śródziemnego doszło do katastrofy lotniczej. To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich dniach we Francji.

Francuski samolot Fouga Magister rozbił się podczas pokazu lotniczego w pobliżu miejscowości Lavandou na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Obecnie trwają poszukiwania pilota maszyny. Jest to kolejna w ostatnich dniach katastrofa lotnicza we Francji. Wkrótce więcej informacji