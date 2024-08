Niespodziewane wezwanie Łukaszenki. Zwrócił się do władz Rosji i Ukrainy

Na stronie internetowej prezydenta Białorusi opublikowano fragmenty wywiadu Aleksandra Łukaszenki dla rosyjskiej telewizji Rossija 1. Przywódca zwrócił się w nim do władz Rosji i Ukrainy, wskazując na Stany Zjednoczone jako wspólnego wroga.

Aleksandr Łukaszenka zwrócił się do władz Rosji i Ukrainy

– Usiądźmy do stołu negocjacyjnego i zakończmy tę walkę. Ani naród ukraiński, ani Rosjanie, ani Białorusini tego nie potrzebują. To oni potrzebują tego konfliktu – mówił szef białoruskiego rządu. Chociaż zastrzegł, że nie może zdradzić, kim są „oni”, ponieważ to ściśle tajne informacje, stwierdził, że chodzi o wysokich rangą urzędników pochodzenia amerykańskiego.

– Otwarcie mówią, cytuję: „dobrze, że Ukraińcy i Rosjanie zabijają się nawzajem” (...) Czy to w porządku? Chcą, żebyśmy się nawzajem zniszczyli – kontynuował Łukaszenka. Przekonywał, że ani Białoruś, ani Rosja nie chce eskalacji konfliktu i wojny z całym NATO. – Ale jeśli to zrobią i jeśli pójdą dalej, cóż… Nie będziemy mieli innego wyjścia – dodał.

Prezydent Białorusi o relacjach z Rosją

Łukaszenka podkreślił też znaczenie współpracy Białorusi z Rosją. – Jesteśmy bardzo blisko. Prezydent Putin nie ma takich relacji z nikim, jak z Białorusią. To naturalne. Nie ma potrzeby wynajdywania koła, żadnych teorii spiskowych. Jesteśmy sojusznikami. To mówi wszystko – przekonywał. Powiedział też, że między Rosjanami i Białorusinami nie ma żadnych różnic.

Prezydent zaznaczył, że bliskie relacje mają przełożenie na wsparcie w przypadku wybuchu konfliktu na Białorusi. – Rosja, zgodnie z naszą umową, wyśle swoje wojska na Białoruś. My zadajemy pierwszy cios, a potem Rosja nas wspiera. To jest wspólna wojna Białorusi i Rosji z tymi bestiami – powiedział.

