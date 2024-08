Dobroduszny Władimir Putin. Otwiera Rosję dla „cudzoziemców w potrzebie”

Kiedy podpisany przez Władimira Putina dekret wejdzie w życie, cudzoziemcy z określonych krajów będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy bez dowodu znajomości języka rosyjskiego, historii i ustawodawstwa. Choć lista krajów, które obejmie dekret nie jest jeszcze opublikowana, wiadomo już, że chodzi o kraje, których „polityka jest sprzeczna z tradycyjnymi rosyjskimi wartościami duchowymi i moralnymi”.

Kreml zaprasza cudzoziemców o „tradycyjnych wartościach”

Opublikowany na oficjalnym portalu informacji prawnych Kremla, a cytowany przez „Rzeczpospolitą” dekret obejmie „cudzoziemców i bezpaństwowców”, którzy „wyrazili chęć przeniesienia się do Federacji Rosyjskiej w celu zamieszkania z obcych państw swojego obywatelstwa lub stałego pobytu, w związku z odrzuceniem prowadzonej przez te państwa polityki narzucającej destrukcyjne, neoliberalne zasady i wytyczne ideologiczne, które są sprzeczne z tradycyjnymi rosyjskimi wartościami duchowymi i moralnymi”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych tworzy listę krajów

Ostateczną listę państw, których obywatele zostaną objęci dekretem, przygotuje rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a następnie zatwierdzi rząd. To także to ministerstwo wydawać będzie trzymiesięczne wizy jednokrotnego wjazdu tym, którzy chcą przenieść się do Rosji z powodów „nieakceptowania polityki swojego kraju”.

