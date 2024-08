Niemcy mają duży problem. W tle polski wątek

W 2023 roku niemiecka policja odnotowała największą liczbę przestępstw od ponad dekady (2012 roku – red.). Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu, zarejestrowano 790 245 przestępstw. Jest to o 12,5 procent więcej niż przed rokiem. Szczególnie gwałtownie wzrosła liczba przestępstw związanych z naruszeniem prawa pobytu – ich 389 331. Stanowi to wzrost o 38,8 procent rok do roku – czytamy na stronie gazety „Berliner Zeitung”.

Duży wzrost odnotowano także w przypadku przestępstw na tle seksualnym (o ponad 14,9 procent rok do roku), kradzieży kieszonkowych (wzrost o 16,4 procent) oraz przestępstw z użyciem przemocy (plus 10,6 procent). Ponad połowa wszystkich przestępstw – około 425 000 – została popełniona w pociągach, stacjach lub dworcach.

„Podobnie jak w ostatnich latach główne dworce kolejowe w miastach są szczególnie dotknięte brutalną przestępczością” – czytamy w raporcie.

Niemcy: Coraz więcej nielegalnych wjazdów

Cieszyć może wykrywalność. „Nawet najpoważniejsze przestępstwa są coraz częściej wykrywane w małych miasteczkach i na obszarach wiejskich oraz w pociągach” – podkreślono.

Znacząco wzrosła również liczba nielegalnych wjazdów na teren Niemiec. W zeszłym roku wyniosła 127 549, najwięcej od 2016 roku. Rekord – 32 893 – urzędnicy zarejestrowali na granicy lądowej z Polską.

Szef niemieckiej policji federalnej Dieter Romann wyjaśnił, że ochrona granic jest „podstawowym zadaniem”. – Ale nie zamykamy granic, my sprawdzamy na granicach. Nie ograniczamy swobody przepływu ani swobodnego przepływu towarów – zapewnił.

Więcej pieniędzy na policję

Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser, która przedstawiła raport w poniedziałek, podkreśliła, że w związku ze wzrostem przestępczości policja zostanie wzmocniona.

– W rządowym projekcie budżetu na rok 2025 przewidujemy dodatkowe 310 mln euro, a od 2026 roku na stałe udostępnione zostanie dodatkowe 312 mln euro – zapewniła.

Dodała też, że w przyszłym roku w policji powstanie tysiąc nowych wakatów.

