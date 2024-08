Izrael odzyskał ciała kilku zakładników Hamasu. Wśród nich był Polak

Izraelska armia przekazała informację o sprowadzeniu do kraju ciał sześciu zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Należą one do Nadawa Popplewella, Jorama Matzegera, Jagewa Buchstawa, Awraham Mundera, Haima Periego oraz polsko-żydowskiego historyka Alexa Dancyga.

W przypadku zdecydowanej większości tych osób już wcześniej informowano o ich śmierci. Zaskoczeniem jest jednie Awraham Munder, ponieważ do tej pory wierdzono, że mężczyzna żyje.

Izrael odzyskał ciała kilku zakładników Hamasu

Z komunikatów wydawanych przez izraelską armię wynika, że w czasie akcji sprowadzania ciał wojskowi z Sił Obronnych Izraela natrafili na szyb o głębokości blisko 10 metrów. Prowadził on do tunelu, w którym ukryte były ciała. Cała akcja była prowadzona przy współpracy ze służbą bezpieczeństwa Szin Bet.

Izraelczycy, których ciała sprowadzono do kraju, zostali porwani podczas ataku Hamasu, do którego doszło 7 października 2023 roku. Według szacunkowych danych władz Izraela w Gazie nadal pozostaje jeszcze 105 zakładników, przy czym 71 z nich prawdopodobnie jest żywych.

Alex Dancyg – kim był?

Alex Dancyg był orędownikiem dialogu polsko-żydowskiego. Historyk urodził się w Warszawie w 1948 r. w rodzinie ocalałych z Holokaustu. W wieku 9 lat wraz z rodzicami wyemigrował do Izraela. Od 1990 r. pracował w Instytucie Jad Waszem w Jerozolimie.

7 października został porwany przez bojowników Hamasu. – Wiemy, że został zabrany do Gazy żywy, ale Hamas ukrywa przed nami rozmaite informacje. Od tamtej pory nic nie wiemy. W taki sposób oni się nami bawią – komentował Juwal Dancyg na antenie Polsat News.

Informację o śmierci historyka przekazano 22 lipca 2024 roku. „Jesteśmy zdruzgotani informacją o śmierci Alexa Dancyga, porwanego przez bojowników Hamasu 7 października i przetrzymywanego w Strefie Gazy. Alex, urodzony w Polsce, zrobił wiele dla wzmocnienia relacji izraelsko-polskich” – napisał w sieci ambasador Jakow Liwne.

