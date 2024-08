Niesamowita akcja ratunkowa. Na brzegu rzeki zobaczyli różowego delfina

Niesamowita historia wydarzyła się w poniedziałkowe popołudnie. Mieszkańcy boliwijskiego Santa Fe zobaczyli leżącego przy brzegu rzeki Yapacaní delfina. Natychmiast ruszyli mu na pomoc.

– Znalazłem go w rzece i przyszedłem go uratować. Nie chciałem go tutaj puszczać, ponieważ jest za mało wody. Zadzwoniliśmy więc do Efraina Clemente, szefa ochrony obywateli gminy San Carlos, aby zabrał go na głębsze miejsce, ponieważ tutaj by umarł – tłumaczy w materiale wideo jeden z mężczyzn, który brał udział w akcji ratunkowej.

Od rozpoczęcia akcji do przybycia odpowiednich służb na miejsce minęło zaledwie poł godziny. Władze gminy San Carlos przetransportowały zwierzę na głębsze wody, gdzie jeszcze tego samego dnia został wypuszczony na wolność.

Intensywnie różowy delfin mieszka w rzekach Amazonki

Nagranie z akcji szybko rozeszło się po sieci i dotarło m.in. do Amerykańskiego Towarzystwa Waleniowego (American Cetacean Society), które zidentyfikowało zwierzę jako delfina amazońskiego, czyli największego ze słodkowodnych delfinów. Ubarwienie tego gatunku wahać się może od delikatnego różu, aż do niemal szokująco intensywnego.

Delfiny amazońskie są coraz bardziej narażone na wyginięcie

Gatunek ten nie jest jednak wolne od zagrożeń, a wręcz przeciwnie. Jego populacja coraz to bardziej się zmniejsza. Głównymi powodami przybliżającymi delfiny amazońskie do wyginięcia są polowania na nie, zanieczyszczenia wody, tamy oraz utrata przez nie siedlisk. Nie pomaga w tym fakt, że rodzą się one pojedynczo.

Delfiny amazońskie występują przede wszystkim w dorzeczach Amazonki i Orinoko w Boliwii, Brazylii, Kolumbii, Ekwadorze, Gujanie, Peru i Wenezueli. Ich populacja wynosi kilkadziesiąt tysięcy.

