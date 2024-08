Ekstremalnie rzadki gatunek w oku kamery. „Sprzyjające okoliczności”

Tom Gable z Voyageurs Wolf Project w północnej Minnesocie opublikował na portalu X (dawniej Twitter) nagranie kanadyjskiego rysia. 40-sekundowy film przedstawiający pięknego, wielkiego kota zgromadził niemal 350 tysięcy wyświetleń.

Rysia widziano spacerującego po obszarze na Półwyspie Kabetogama w Parku Narodowym Voyageurs w kwietniowy poranek. Majestatycznie podszedł do kamery, usiadł zaledwie kilkadziesiąt centymetrów od niej i rozejrzał się, zanim opuścił kadr.

Potrzebne „sprzyjające okoliczności”

Gable powiedział, że rysie były już wcześniej widoczne na fotopułapkach Voyageurs Wolf Project, ale nigdy nie udało się ich uchwycić w ciągu dnia, na nagraniu tak dobrej jakości. – Musi się wydarzyć wiele sprzyjających okoliczności. Nie wystarczy, by ryś tam usiadł. Liczy się też ładne oświetlenie i tło – powiedział Gable. Dodał, że we większość leśnych kamer, którym udało się zarejestrować rysie, łapią je tylko w nocy lub z daleka. To właśnie sprawia, że to nagranie jest naprawdę wyjątkowe.

Komentujący w mediach społecznościowych byli zachwyceni pięknem rysia kanadyjskiego.

„Jakież wspaniałe stworzenie!” – napisał jeden z użytkowników w odpowiedzi na opublikowany film. „Rysie to piękne zwierzęta, wręcz majestatyczne” – napisał inny komentator. „Ich futro wygląda na niesamowicie miękkie. Są potężne”.

W Minnesocie żyje około 100–300 rysi kanadyjskich. Rzadkość występowania gatunku spowodowała, że US Fish and Wildlife Service uznała go za gatunek zagrożony.

Duch leśnych ostępów w Polsce. Ryś jest ekstremalnie rzadki

Jak podaje Fundacja WWF, ten największy w Europie kot co prawda występuje w naszym kraju, ale nielicznie – zamieszkuje jedynie najdziksze jego zakątki.

Jeden z największych drapieżników w Europie otarł się o granicę wyginięcia i wciąż pozostaje krytycznie zagrożony w niektórych obszarach – także w Polsce.

„Tylko nieliczne regiony Polski mogą poszczycić się obecnością rysia. Te niezwykle ulotne dzikie koty żyją w dwócj regionach: w górach i na pogórzu – rysie karpackie oraz tzw. rysie nizinne w północno-wschodniej części kraju (Puszcza Białowieska, P. Knyszyńska, P. Augustowska, Mazury). W Polsce Północno-wschodniej rysi zostało już niezwykle mało. Przeprowadzone w 2015 roku tropienia wykazały, że może ich być niewiele więcej niż 40 osobników” – czytamy na stronie fundacji.

Rysie są niezwykle wymagającym gatunkiem – potrzebują rozległych i trudnodostępnych obszarów leśnych, gdzie są w stanie odnaleźć święty spokój. Tak jak u większości kotów bowiem znaczną część doby zajmuje im odpoczynek. Zapewne z tych właśnie powodów rysie występują jedynie na obszarze około 12 procent polskich lasów.

