Atak nożownika na festiwalu w Niemczech. Policja zatrzymała 15-latka

Niemieckie służby zatrzymały jedną osobę. Policja będzie teraz badać, czy aresztowany rzeczywiście miał związek z tragicznym zdarzeniem. Funkcjonariusze zaznaczają, że śledztwo nabiera tempa.

Solingen. Zatrzymany ma 15 lat

Jak podaje dziennik „Bild”, powołujący się na służby, osoba, którą aresztowano 24 sierpnia rano, ma zaledwie 15 lat. Redakcja dodaje, nie jest on poszukiwanym nożownikiem. Oskarżany jest o to, że mógł wiedzieć o planowanym ataku, ale nie poinformował o tym fakcie służb. Ponoć miał wcześniej rozmawiać z inną osobą o przestępstwie, którego opis ma odpowiadać tragicznym wydarzeniom. Rozmowę 15-latka podsłuchać mieli świadkowie.

Thorsten Fleiß – szef Centralnej Komendy Policji w Düsseldorfie – mówi, że sytuacja zmienia się z chwili na chwilę. Służby mają kilka tropów. Na razie jednak mundurowi nie chcą mediom podawać wielu szczegółów. Czy jednak motyw terroryzmu jest tu prawdopodobny? Na ten moment mundurowi go nie wykluczają – czytamy na „Bild”. Prokurator generalny Markus Caspers podaje wręcz, że śledczy na razie nie widzą innego motywu.

Fleiß zdradził, że policjanci zabezpieczyli też kilka noży, ale nie wiadomo, czy wśród nich jest ten, którego nożownik użył podczas ataku w piątek późnym wieczorem.

Niemcy. Co wiadomo o osobach, które zostały zabite?

Festiwal zorganizowano w piątek – z okazji 650-lecia miasta Solingen. Późnym wieczorem, na rynku Fronhof, nieznany napastnik zaatakował przy użyciu ostrego narzędzia kilka osób. Trzy z nich zmarły, a osiem odniosło obrażenia (pięć z nich zostało ciężko rannych).

Wśród ofiar, jak podaje „Bild” za służbami, jest starszy, 67-letni mężczyzna, a także dwie 56-letnie kobiety.

24 sierpnia rano w sprawie ataku głos zabrał Olaf Scholz. „Atak w Solingen to straszne wydarzenie. Napastnik brutalnie zabił kilka osób. Właśnie rozmawiałem przez telefon z burmistrzem Solingen Timem Kurzbachem. Opłakujemy ofiary i wspieramy ich rodziny” – napisał.

Scholz: Sprawca musi zostać szybko złapany

We wpisie na platformie X zwrócił się też do służb i poszkodowanych. „Życzę poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. Sprawca musi zostać szybko złapany i ukarany z pełną surowością prawa” – podkreślił.

