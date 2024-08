Szokująca oferta Elona Muska. Tyle płaci za pracę zdalną

Choć większość firm ogłaszając nowe oferty pracy rezygnuje z oficjalnego podawania „widełek” zarobkowych, o Tesli nie można tego powiedzieć. Kierowane przez Elona Muska przedsiębiorstwo gra w otwarte karty. A zdecydowanie ma czym grać.

Tesla oferuje milion złotych rocznie za pracę zdalną

Jedną z ogłoszonych w ostatnich dniach ofert pracy z Tesli jest testowanie i szkolenie za pomocą sztucznej inteligencji opracowywanych przez przedsiębiorstwo humanoidalnych robotów. Już za tę „fuchę” firma oferuje dość duże wynagrodzenie sięgające miesięcznie ponad 6 tys. euro, co daje w przeliczeniu na naszą walutę ponad 25 tys.., a w skali roku ponad 300 tys. złotych. I nadal nie jest to najbardziej lukratywna z ofert!

Teraz Tesla ogłosiła, że poszukuje starszych inżynierów. Osobom, którym udałoby się dostać na to stanowisko, firma oferuje od 79 tys. 200 dolarów, aż do 270 tys. dolarów rocznie. Oznacza to, że pensja może spokojnie sięgnąć ponad milion złotych za 12 miesięcy pracy! Co więcej oferta dotyczy pracy zdalnej, choć potrzebne jest zadeklarowanie gotowości do podróży służbowych. Trzeba jednak spełnić szereg wymagań.

Astronomiczne zarobki i astronomiczne wymagania

Podstawowym wymaganiem Tesli jest co najmniej 5 lat doświadczenia we wdrażaniu lub testowaniu wydajności dużych systemów energetycznych, takich jak systemy fotowoltaiczne i magazynujące. Dodatkowym atutem jest doświadczenie techniczne i terenowe.

Do tego firma wymaga znajomości testowania transformatorów i wyważania urządzeń zakładowych, znajomości protokołów SCADA, takich jak DNP3, GOOSE i Modbus, pracy z systemami operacyjnymi Windows i Linux oraz doświadczenia z urządzeniami takimi jak przekaźniki, liczniki i zarządzane przełączniki Ethernet.

Jeśli jednak ktoś spełnia te astronomiczne wymagania i chciałby zarabiać ponad milion złotych rocznie, to oferta czeka. Cały czas aplikować na nią można na stronie firmy.

