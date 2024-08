Thira to wyspa położona na Morzu Egejskim, która jest oddalona około 175 km od wybrzeży Grecji. W ostatnich dniach niechlubnym bohaterem w lokalnych mediach został 19-latek z Polski. Młody mężczyzna trafił w ręce policji w związku ze śledztwem dotyczącym grupy przestępczej, która miała dopuszczać się m.in. handlu ludźmi, sutenerstwem i przemocą.

19-letni Polak wywołał skandal w Grecji. Trafił w ręce służb

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że Polak miał przez wiele miesięcy zmuszać 34-latkę pochodzącą z Ukrainy do uprawiania prostytucji. Kobieta przez długi czas była zmuszana do uprawiania nierządu. Zbuntować miała się dopiero wtedy, gdy została brutalnie pobita przez 19-latka.

Ioannis Frangkoglou, zastępca szefa departamentu komunikacji greckiego MSZ potwierdził, że faktycznie obywatel Polski trafił w ręce lokalnych służb. Jak przekazała grecka policja, młody mężczyzna siłą namawiał 34-latkę do obcowania płciowego z innymi osobami a opłaty z uprawiania nierządu zatrzymywał dla siebie.

19-latek wykorzystywał relację, która łączyła go z Ukrainką, aby zmuszać ją do realizacji swoich celów. Co więcej, Polak miał nagrywać swoim telefonem akty seksualne z udziałem 34-latki. Nie jest wykluczone, że chciał potem szantażować kobietę nagranymi przez siebie filmikami.

Grecja. 19-letni Polak w rękach policji. Grozi mu wiele lat więzienia

Mężczyzna będzie miał teraz poważne problemy. Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nim – oprócz nagrań stosunków seksualnych oraz gotówki zarobionej na nierządzie, marihuanę. Na razie śledczy nie przedstawili jeszcze Polakowi zarzutów. Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Pierwszej Instancji w Naxos, największej wyspie archipelagu Cyklady.

