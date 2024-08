Niemieccy przyrodnicy w żałobie. Zmarł najstarszy leniwiec świata

Jan, bo tak na imię miał najstarszy leniwiec na świecie, mieszkał niedaleko Düsseldorfu, w niemieckim Krefeld Zoo przez 38 lat. W tym czasie spłodził 22 potomków.

Zoo poinformowało w oświadczeniu wydanym we wtorek, że zwierzę odeszło w zeszłym tygodniu. „Dla jego opiekunów było bardzo trudne pożegnanie, ponieważ niektórzy z nich znali go i opiekowali się nim przez ponad 25 lat” – czytamy w oświadczeniu.

Leniwiec Jan urodził się na wolności w 1969 roku. W 1986 roku przebywał w hamburskim zoo Hagenbeck, a resztę swojego życia spędził w Krefeld.

Nie żyje „rekordowy leniwiec”

Zwierzę zyskało rozgłos w 2021 roku, gdy zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa jako „Najstarszy leniwiec pozostający pod opieką człowieka”. Wcześniej tytuł ten należał do innego leniwca z Niemiec, Pauli, która mieszkała w zoo we wschodnim mieście Halle.

„Miał przydomek 'rekordowy leniwiec' nie tylko ze względu na swój wiek, ale również z powodu dużej liczby potomstwa” – poinformowało zoo.

Jan spłodził 22 małe leniwce z samicami Lolitą i Trine. Pomimo podeszłego wieku, swoje ostatnie dziecko, samiczkę, spłodził w marcu tego roku.

Królowie życia w rytmie slow. Leniwce

Leniwiec to zwierzę należące do rzędu ssaków. Są znane ze swojego bardzo wolnego tempa życia. Żyją głównie w lasach deszczowych Ameryki Środkowej i Południowej, a większość swojego czasu spędzają na drzewach, gdzie poruszają się bardzo powoli.

Leniwce mają bardzo powolny metabolizm, co jest związane z ich dietą, która składa się głównie z niskokalorycznych liści, pąków czy owoców. Są też znane ze swojej specyficznej budowy ciała, i długich pazurów, które umożliwiają im trzymanie się drzewa i wiszenie głową w dół na gałęziach przez długi czas.

