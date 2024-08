Zabił, zgwałcił, zabił, a potem na front. „Pierwszy taki przypadek”

Praktykę szukania rekrutów do walk w Ukrainie wśród osób zamkniętych w rosyjskich więzieniach rozpoczęła już w pierwszym roku wojny Grupa Wagnera. Rok później taki sam sposób działania przyjęło rosyjskie ministerstwo obrony.

W marcu – dwa lata później – Władimir Putin podpisał prawo zawieszające rekrutom pozostałe wyroki na czas trwania służby wojskowej. Zgodnie z tym samym prawem skazańcy-rekruci mogą zostać usunięci z rejestru karnego, jeśli tylko otrzymają nagrody państwowe.

Zabił, wyszedł na front, znowu zabił, zgwałcił, ponownie wyszedł na front

Teraz media obiegają szokujące doniesienia dotyczące wykorzystania w praktyce wprowadzonego w Rosji prawa. Kanał informacyjny na Telegramie Ostorożno Nowosti opisał historię Iwana Rossomakina, który odbywał 14-letni wyrok za morderstwo, kiedy został po raz pierwszy zwerbowany przez Grupę Wagnera w 2022 r. do walki w Ukrainie.

Do więzienia mężczyzna ponownie trafił w kwietniu. Został wówczas skazany na 22 lata pozbawienia wolności za to, że po powrocie z frontu w Ukrainie go swojego rodzinnego miasta w obwodzie kirowskim pchnął nożem i zgwałcił starszą sąsiadkę. Odwołanie do sądu apelacyjnego podniosło wyrok do 23 lat.

Sytuacja Rossomakina jest prawdopodobnie pierwszą taką w historii

Działająca na rzecz ofiar brutalnych przestępstw organizacji Trawmpunkt rodzina ofiary zbrodni Rossomakina poinformowana została przez naczelnika więzienia, w którym przebywał mężczyzna, że został on zwolniony na mocy ustawy zezwalającej skazanym przestępcom na wstąpienie do wojska. W więzieniu odsiedział mniej niż pół roku.

Według kanału Ostorożno Nowosti przypadek Rossomakina jest prawdopodobnie pierwszym takim, w którym „zwerbowany więzień uniknął kary po tym, jak po raz drugi został wysłany do strefy działań wojennych”.

