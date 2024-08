Czteroletni chłopiec zbił dzban starszy od króla Salomona. Reakcja muzeum zaskakuje

Rozbite naczynie, które znajduje się w zbiorach muzeum Hecht terenie Uniwersytetu w Hajfie w północnym Izraelu, pochodziło z epoki brązu. Badacze datują je na czasy między 2200 a 1500 rokiem p.n.e. Oznacza to, że pochodzi ono sprzed czasów biblijnego króla Dawida i króla Salomona.

Choć podobne artefakty znajduje się dość często, ze względu na ich charakterystyczność dla regionu Kanaan na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, ten egzemplarz był wyjątkowy. Na ogół takie dzbany są uszkodzone lub niekompletne, podczas gdy ten odkryty został w niemal nienaruszonym stanie.

Czterolatek rozbił dzban sprzed 3,5 tys. lat

Nie dziwi więc fakt, że muzeum bardzo chwaliło się artefaktem. Wystawiony on był tuż przy wejściu i to bez żadnych ograniczeń w postaci gabloty lub innego oszklenia. Placówka decydowała się na takie rozwiązanie, ponieważ uważa ona, że takie odbieranie eksponatów ma szczególny urok.

Ma też jednak spore wady. Odwiedzający muzeum wraz z ojcem czterolatek, kiedy zobaczył wazę, był ciekawy, co znajduje się w środku. – Lekko pociągnął za dzban – relacjonował mediom Alex, ojciec czterolatka. Kiedy mężczyzna zobaczył rozbity dzban był w szoku i początkowo myślał, że to nie jego dziecko rozbiło eksponat. Po uspokojeniu synka porozmawiał jednak ze strażnikiem i wszystko było już jasne.

Reakcja muzeum podnosi na duchu

Muzeum podeszło jednak do sprawy naturalnie. Kilka dni później czterolatek wraz z ojcem został zaproszony do placówki na samodzielne zwiedzanie. – Zdarzają się przypadki, gdy eksponaty są celowo uszkadzane, a takie przypadki są traktowane z wielką surowością, w tym z udziałem policji. W tym przypadku jednak tak nie było. Dzban został przypadkowo uszkodzony przez małe dziecko odwiedzające muzeum, więc spotkało się to z odpowiednią reakcją – powiedział dziennikarzom Lihi Laszlo z muzeum.

Nie wszystko stracone także jeśli chodzi o dzban. Choć nie będzie już w tak doskonałym stanie, niedługo wróci na wystawę. Muzeum już wytypowało osobę, która zajmie się jego rekonstrukcją. Co więcej, eksponaty nadal – o ile będzie to możliwe – będą wystawiane bez ograniczeń gablotami.

