Szokujące sceny w garderobie. Syn mistrza świata niemal stracił życie

Nagrania z monitoringu zamontowane w domu Lautaro Martíneza, mistrza świata w piłce nożnej przyprawiają o ciarki grozy. 26 sierpnia około godziny 9:40 zarejestrowały bowiem niebezpieczny moment. Theo, roczny syn piłkarza i jego partnerki, Agustiny Gandolfo wszedł do garderoby. Na wideo oglądamy, jak maluch podchodzi do końca pomieszczenia i uderza kilkukrotnie w lustro, które było tam zamontowane.

Lustro zaczęło się pochylać. W pewnym momencie mały Theo spogląda za siebie ze strachem, ale widzi, że na pomoc biegnie bohaterka. To Agustina Gandolfo, partnerka piłkarza, zdążyła dobiec do końca garderoby i złapać spadające na dziecko lustro. Na nagraniu widać, jak kobieta opiera lustro o ścianę i bierze chłopca na ręce, uspokajając go.

– Theo prawie przyprawił mnie o zawał serca – napisał Lautaro Martínez, komentując zdarzenie.

Martinez utalentowanym piłkarzem

Lautaro Martinez to 28-latek urodzony 22 sierpnia 1997 roku w Bahia Blanca, na prowincji Buenos Aires, nieopodal granicy z Patagonią. Ga w reprezentacji Argentyny. Jest zawodnikiem dobrze operującym zarówno lewą jak i prawą nogą. Portal intermediolan.com podał, że piłkarz dobrze radzi sobie jako środkowy napastnik i cofnięty napastnik. Jest szybki i silny fizycznie.

Wziął udział w Mistrzostwach Świata U-20, zdobył dwa gole w dwóch meczach, wcześniej został królem strzelców, zdobywając pięć bramek, w spotkaniach o Mistrzostwo Ameryki Południowej U-20.

Dzięki swojej grze zyskał przydomek El Toro (Byk). Gra także w zespole Inter Mediolan, gdzie trafił za kwotę około 23 milionów euro.

