Relacjonował grzechy Las Vegas, nie żyje. Polityk skazany za morderstwo dziennikarza

Ława przysięgłych uznała byłego administratora publicznego hrabstwa Clark 47-letniego Roberta Tellesa winnym śmierci dziennikarza Las Vegas Review-Journal 69-letniego Jeffa Germana – informuje CNN. Przysięgli wskazali, że morderstwo było „umyślne, celowe i zaplanowane”.

Mężczyźnie groził jeden z trzech wyroków. Najostrzejszy: dożywocie bez zwolnienia warunkowego. Najłagodniejszy: 50 lat więzienia. Ostatecznie skazano go na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego po opływie co najmniej 20 lat.

Zaraz po wyroku oświadczenie wydał redaktor naczelny Las Vegas Review-Journal Glenn Cook. – Jeff został zabity za wykonywanie pracy, z której był bardzo dumny: jego reportaże pociągały wybranego urzędnika do odpowiedzialności za złe zachowanie i upoważniały wyborców do wyboru kogoś innego na to stanowisko. Dzisiaj również przyniósł miarę sprawiedliwości zamordowanym dziennikarzom na całym świecie – powiedział.

Polityk skazany za morderstwo dziennikarza

German na co dzień pisał o mrocznych stronach Las Vegas. Relacjonował gangsterów, skorumpowanych urzędników i agencje rządowe. Mimo to do jego śmierci doprowadziła relacja z mało znanego biura losowego urzędnika hrabstwa.

Dziennikarz pisał o zarzutach popełnienia przestępstwa przez Tellesa, który „stworzył wrogie środowisko pracy i utrzymywał nieodpowiednie stosunki z pracownikiem”. Zdaniem prokuratury to właśnie przez artykuły na ten temat i z obawy o kolejne Telles zabił Germana.

Dziennikarz został znaleziony martwy przed swoim domem 2 września 2022 r. Miał liczne rany kłute. Przeciwko politykowi zeznawało ponad 20 osób. – Telles założył przebranie i u zaczaił się pod domem dziennikarza, po czym śmiertelnie go dźgnął – powiedziała prokuratura.

Zdaniem obrony Telles nie ma związku ze sprawą i został w nią wrobiony, ponieważ próbował wprowadzić zmiany w swoim biurze politycznym, które zdenerwowały „Starą Gwardię”. – Chcę powiedzieć jednoznacznie, że jestem niewinny. Nie zabiłem pana Germana – zapewniał podczas procesu. To nie przekonało biegłych.

Zabójstwo Germana było 14 zabójstwem dziennikarza w Stanach Zjednoczonych od 1992 roku. – Żadne próby uciszenia mediów lub uciszenia lub zastraszenia dziennikarza nie będą tolerowane – zapewnił stanowczo przy wyroku prokurator okręgowy hrabstwa Clark Steve Wolfson.

