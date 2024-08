Ostatni film opublikował tuż przed śmiercią. Zginął trafiony izraelskim odłamkiem

Palestyński bloger Muhammad „Medo” Halimy zginął w poniedziałek w Chan Junus w Strefie Gazy trafiony odłamkami izraelskiego pocisku – informuje BBC. Miał 20 lat. Informacje o śmierci „Medo” przekazały dwie organizacje młodzieżowe, z którymi współpracował.

„Muhammadzie, twój dobry duch pozostanie z nami i wierzymy, że zasługujesz na lepszy świat” – napisała działająca w Strefie Gazy organizacja charytatywna Spark. „Niech Bóg zmiłuje się nad tobą, mój ukochany” – napisała w przejmującym wpisie Rahaf, siostra mężczyzny.

Izraelskie wojsko nie potwierdza ostrzału, w którym zginął „Medo”

BBC zapytało o poniedziałkowy ostrzał Siły Obronne Izraela. W odpowiedzi izraelskie wojsko przekazało, że nie może potwierdzić, że w poniedziałek doszło do ataku na Chan Junus. Dodało jednak przy tym, że nadal „przeciwdziała zagrożeniom, jednocześnie starając się łagodzić szkody dla cywilów” w Strefie Gazy.

Palestyńskiego blogera śledziło ponad ćwierć miliona osób

„Medo” śledziło na Instagramie i TikToku ponad 250 tys. osób. Popularność w mediach społecznościowych zyskał po tym, jak jego rodzina została zmuszona do opuszczenia domu w związku z atakami Izraela na Strefę Gazy po zamach Hamasu z 7 października 2023 roku.

W swoich nagraniach „Medo” pokazywał życie osób przesiedlonych do Rafah i Chan Junus. W wywiadzie dla NBC News na początku roku mówił, że ma nadzieję, że jego filmy pomogą „pokazać światu, jak naprawdę wygląda życie osób w Strefie Gazy”. – Pokazuję, że my, Palestyńczycy, jesteśmy bardzo wytrzymali – mówił.

Każdy film „Medo” kosztował go ok. trzech dolarów. To dla osób w Strefie Gazy bardzo wysoka kwota. Swoje ostatnie nagranie „Medo” opublikował w poniedziałek, kilka godzin przed śmiercią. Pokazywał w nim namiot, w którym mieszkał i opisywał, co robił tego dnia.

