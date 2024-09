Niesamowite odkrycie archeologów. Na terenie zoo znajdowało się niemal 150 grobów

Niesamowitego odkrycia dokonano w zoo w Kantonie w prowincji Guangdong w południowych Chinach. Najstarsze cztery grobowce datowane są na okres dynastii Han, która przypadała w latach między 206 p.n.e. a 220 n.e., kolejne osiem pochodzi z przypadającej na lata 265-420 n.e. dynastii Jin i z przypadających na lata 420-589 n.e. tzw. Dynastii Południowych. 15 grobów datuje się na czasy dynastii Tang – lata 618-907 n.e.

Najwięcej grobów – 121 – pochodzi z czasów dynastii Ming i Qing, które przypadają na lata 1368-1911 n.e. Znalazły się jednak także młodsze pochówki. 48 grobów datowanych jest na czasy Republiki Chińskiej, czyli lata 1912-1949 n.e., oraz wczesnej Chińskiej Republiki Ludowej.

Kluczowe odkrycie dla poznania historii pochówków

Wśród najważniejszych odkryć znalazł się grobowiec dynastii Jin, który jest najlepiej zachowanym miejscem pochówku wśród tych odkrytych do tej pory w Kantonie. Mierzy on ponad 10 metrów, a jego komora i ściany są w większości nienaruszone. I to pomimo znajdującego się w pobliżu wejścia otworu rabunkowego.

Drugim ważnym odkryciem jest grobowiec pochodzący z czasów tzw. Dynastii Południowych. Jest on nieco mniejszy od tego z dynastii Jin, ale również pomimo otworów został w większości nienaruszony. Zidentyfikowano go jako miejsce pochówku małżeństwa.

– Odkrycie tych dwóch grobowców ma ogromne znaczenie dla badań nad kształtami pochówków, etapami i zwyczajami pogrzebowymi w okresie Sześciu Dynastii (222-589) w Kantonie, a także dla badań nad technologią budowlaną w architekturze dynastii Jin i Południowej – powiedział dziennikarzom Cheng Hao z zajmującego się wykopaliskami Miejskiego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego i Archeologii w Kantonie.

Jak opisał urzędnik, układ grobowców, w szczególności tych pochodzących z dynastii Ming i Qing, jest zgodny z pewnym schematem, na który składa się nie tylko skala i orientacja, ale i regularne odstępy między nimi. Sugeruje to, że obszar ten był dobrze zorganizowanym i zaplanowanym cmentarzem.

To nie pierwsze takie odkrycie na terenie zoo w Kantonie. Od samego początku budowy zoo w 1956 roku miejski dział zabytków kulturowych przeprowadził już wykopaliska w blisko 500 starożytnych grobowcach w ponad 30 lokalizacjach ogrodu.

Czytaj też:

Chińskie pandy trafiły do USA. „Takiego czegoś nie było od dwóch dekad”Czytaj też:

Przełomowe odkrycie Chińczyków. Znaleźli nowe zastosowanie dla złota