Amerykański dowódca zwolniony ze służby. Zaliczył kompromitującą wpadkę

Jak tłumaczono w oficjalnym komunikacie Marynarki Wojennej USA, Cameron Yaste został zwolniony „ze względu na brak zaufania co do jego zdolności dowodzenia niszczycielem z pociskami naprowadzanymi”. Wojskowi nie dodawali więcej na ten temat, ograniczając się do lakonicznego komunikatu.

Kompromitująca wpadka amerykańskiego dowódcy

Decyzja o pożegnaniu dowódcy nastąpiła kilka miesięcy po głośnej wpadce wojskowego. W kwietniu tego roku w mediach społecznościowych US Navy pojawiło się zdjęcie Yaste'a, który celował z karabinu, na którym doświadczeni żołnierze zauważyli jeden kompromitujący szczegół. Chodziło o celownik optyczny, który zamontowany był tył na przód.

„Od zachęcania do treningów strzeleckich, prowadzenia prac konserwacyjnych, testowania czystości paliwa i udziału w innych czynnościach związanych z morzem – Marynarka Wojenna USA jest zawsze gotowa, by służyć i chronić” – głosił podpis pod kłopotliwym zdjęciem.

Marines śmiali się z dowódcy niszczyciela

W tym samym czasie w sieci opublikowano zdjęcie z profilu amerykańskich Marines, którzy oczywiście celowali z poprawnie skonfigurowanej broni. Podpis pod ich wersją brzmiał: „obraz z dobrym polem widzenia”. Należy zaznaczyć, że była to jedna z łagodniejszych reakcji na pomyłkę dowódcy USS McCain. Pozostali internauci nie byli tak delikatni i od razu wzywali do wyrzucenia niekompetentnego wojskowego.

„Dziękujemy za wytknięcie nam błędu z celownikiem z poprzedniego wpisu” – odpowiadało US Navy w mediach społecznościowych. „Zdjęcie zostało usunięte do czasu przeprowadzenia dodatkowego szkolenia wojskowego” – czytaliśmy.

Yaste został zastąpiony przez kapitan Allison Christy, która pełniła funkcję zastępcy dowódcy szwadronu niszczycieli, należącego do Grupy Uderzeniowej Krążownika USS Abraham Lincoln. Swoje nowe obowiązki może objąć niezwłocznie, ponieważ zarówno USS John McCain, jak i wspomniana grupa, stacjonują obecnie w Zatoce Omańskiej na Bliskim Wschodzie.

