Podejrzewany o szpiegostwo Hvaldimir został zastrzelony? „Ohydna zbrodnia”

Organizacje prozwierzęce zgłosiły sprawę norweskiej policji po tym, jak w sieci pojawiły się zdjęcia Hvaldimira z widocznymi na ciele ranami postrzałowymi. Wcześniej o takich śladach nie było mowy.

Jak podał BBC, organizacje One Whale i NOAH twierdzą, że ssak padł ofiarą „ohydnej zbrodni”. „Miał na ciele liczne rany od kul” – napisała w mediach społecznościowych założycielka stowarzyszenia One Whale, Regina Haug. „Będziemy walczyć o sprawiedliwość dla Hvaldimira” – przekazała aktywistka. Obie organizacje zgłosiły norweskim służbom podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zawnioskowały także o wszczęcie postępowania w sprawie Hvaldimira.

Z kolei organizacja Marine Mind, która jako pierwsza podała informację o odnalezieniu zwłok białuchy arktycznej twierdziła, że na ciele walenia nie odkryto „niczego, co natychmiast ujawniłoby przyczynę jego śmierci”. Najprawdopodobniej w ciągu trzech tygodni dowiemy się, co było tego powodem. Zwłoki ssaka trafiły bowiem do badań, przeprowadzona zostanie sekcja.

15-letni Hvaldimir nie był stary jak na białuchę. Dodano, że osobniki tego gatunku mogą dożyć nawet 60 lat.

Hvaldimir miał szpiegować dla Putina

Przypomnijmy, że Hvaldimir został znaleziony martwy u południowo-zachodnich wybrzeży Norwegii. Podejrzewano go o wykonywanie zadań szpiegowskich na rzecz Rosji. Miał na sobie uprząż, co wywołało plotki, że może być szpiegiem Moskwy. Jego imię powstało na bazie połączenia norweskiego słowa oznaczającego wieloryba – hval – i imienia prezydenta Rosji, Władimira Putina. Po raz pierwszy zauważony został w 2019 roku w Norwegii niedaleko wód terytorialnych Rosji.

Zgodnie z doniesieniami magazynu „Foreign Policy” z 2023 roku, morski ssak mógł być „tajną bronią Putina”. Eksperci twierdzą, że wiadomo, że rosyjska marynarka wojenna szkoliła wieloryby do celów wojskowych.

Czytaj też:

Bałtyk podarował im prawdziwy skarb. Nie mogli uwierzyć własnym oczomCzytaj też:

Złowienie pomarańczowego homara graniczy z cudem. Dwa rzadkie okazy znaleziono w supermarketach