Niespodziewana propozycja Huntera Bidena. Tuż przed startem procesu

Oskarżony o uchylanie się od podatków Hunter Biden zaskoczył i złożył niespodziewaną propozycję tuż przed rozpoczęciem swojego procesu. Zaproponował, że zmieni swoje oświadczenie o nieprzyznawaniu się do winy. W rozmowie z portalem BBC poinformował o tym jego prawnik.

Hunter Biden cofnie oświadczenie o nieprzyznaniu się do winy

Wcześniej syn prezydenta Joe Bidena zaprzeczał prokuratorskim oskarżeniom, jakoby intencjonalnie unikał zapłaty 1,4 mln dolarów podatku dochodowego w latach 2016-2019. Zaskakujące oświadczenie złożone zostało w ostatniej chwili w sądzie w Los Angeles, tuż przed tym, jak rozpoczynała się procedura wyboru składu ławy przysięgłych.

Nagła zmiana może doprowadzić do drugiego skazania Huntera Bidena w sprawie kryminalnej w tym roku. Musi zostać zaakceptowana przez sędziego. Syn prezydenta miałby złożyć rzadką formę oświadczenia procesowego. Chodzi o podtrzymanie twierdzenia o niewinności, przy jednoczesnej akceptacji wyroku i kary.

Zespół prokuratorów federalnych pod wodzą specjalnego adwokata Davida Weissa oskarża Huntera Bidena o 3 przestępstwa podatkowe i 6 wykroczeń podatkowych. Wśród zarzutów zawarto m.in. uchylanie się od płacenia podatków, składanie fałszywych zeznań podatkowych i niepłacenie podatków.

Syn Joe Bidena twierdził, że jest atakowany politycznie

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że Hunter Biden chce zmierzyć się z oskarżeniami prokuratury w sądowej batalii. Argumentował, że śledztwo departamentu sprawiedliwości było motywowane politycznie, a wybór padł na niego, ponieważ Republikanie chcieli doprowadzić do impeachmentu jego ojca.

Oczywiście polityczna stawka procesu drastycznie zmalała, kiedy okazało się, że Joe Biden wycofał się z wyścigu o fotel prezydencki. W czerwcu tego roku Huntera Bidena skazano w związku z zarzutami dotyczącymi posiadania broni i zażywania narkotyków. Tym samym stał się on pierwszym synem aktualnego prezydenta USA, skazanym w procesie karnym.

