Księżna Kate zakończyła chemioterapię. „Moja droga do pełnego powrotu do zdrowia jest długa”

Księżna Kate wydała oświadczenie, w którym przekazała najnowsze informacje o swoim stanie zdrowia. „Gdy lato dobiega końca, nie mogę wyrazić jaka to ulga, że w końcu zakończyłam chemioterapię. Ostatnie dziewięć miesięcy było niezwykle trudne dla nas jako rodziny. Życie, jakie znamy, może zmienić się w jednej chwili, a my musieliśmy znaleźć sposób na poruszanie się po burzliwych wodach i nieznanej drodze” – dodała żona księcia Williama.

Nowe informacje o stanie zdrowia księżnej Kate. Poruszające słowa

W dalszej części komunikatu księżna Kate podkreśliła, że życie z diagnozą choroby nowotworowej jest nieprzewidywalne. „Stawia cię także twarzą w twarz z własnymi słabościami w sposób, którego nigdy wcześniej nie brałeś pod uwagę, a wraz z tym uzyskujesz nową perspektywę na wszystko” – napisała. Księżna Kate zaznaczyła również, że ostatnie miesiące były dla niej i jej męża lekcją, aby być wdzięcznym za wydawać by się mogło podstawowe, ale jednocześnie bardzo ważne sprawy, które często bierze się za pewnik. „Po prostu: kochać i być kochanym” – napisała.

Księżna Kate zaznaczyła także, że chociaż zakończyła chemioterapię to jej droga do „pełnego powrotu do zdrowia jest długa”. Zaznaczyła także, że z niecierpliwością czeka na powrót do wykonywania obowiązków publicznych. Księżna Kate podkreśliła, że wraz ze swoim mężem są ogromnie wdzięczni za wsparcie, które otrzymali i z którego mogli czerpać wielką siłę.

Na zakończenie żona księcia Williama zwróciła się do osób, które nadal zmagają się z chorobami nowotworowymi. „Wszystkim tym, którzy kontynuują swoją podróż z rakiem – pozostaję z wami, ramię w ramię, ręka w rękę. Z ciemności może wyjść światło, więc niech to światło świeci jasno” – czytamy.

