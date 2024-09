Procedury, czas trwania i transmisja. Wszystko, co musisz wiedzieć o debacie Harris-Trump

Zaledwie kilkanaście godzin pozostało do najważniejszej debaty prezydenckiej na świecie. O godz. 21 czasu miejscowego (o godz. 3 rano w środę w Polsce) w Filadelfii zmierzą się Kamala Harris i Donald Trump. Wynik tej debaty może zaważyć na tym, kto po 5 listopada wprowadzi się do Białego Domu, co za tym idzie, jak dalej potoczą się losy świata.

Większość obserwatorów do niedawna zakładała, że publiczne debaty prezydenckie nie są w stanie zmienić wyników wyborów. Od 1960 roku, kiedy to po raz pierwszy w studiu telewizji CBS stanęli naprzeciw siebie ówczesny wiceprezydent USA Richard Nixon i kandydat demokratów na prezydenta John F. Kennedy niewiele było publicznych spotkań, które w zauważalny sposób wypromowałyby któregoś z kandydatów. Sytuacja ta zmieniła się po raz pierwszy nieco ponad trzy miesiące temu. Wynik spotkania pomiędzy walczącym o reelekcję Joe Bidenem a kandydującym o objęcie urzędu po raz drugi Donaldem Trumpem w zasadzie zakończyła karierę polityczną tego pierwszego. Przed nami kolejna ważne spotkanie. We wtorkowy wieczór czasu amerykańskiego staną naprzeciw siebie obecna wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris i Donald Trump, który walczyć będzie po raz drugi o objęcie najważniejszego stanowiska w kraju. Jak zauważają obserwatorzy, w tym przypadku merytoryczne przygotowanie, dobra strategia i ilość popełnionych przez kandydatów błędów mogą zaważyć na decyzji amerykanów podczas nadchodzących wyborów. Debata Harris – Trump, dlaczego Filadelfia? Amerykańscy obserwatorzy zauważają, że Pensylwania jest prawdopodobnie najważniejszym stanem „wahadłowym” w całym USA. To właśnie głosy elektorskie z tego stanu dały w 2020 roku zwycięstwo Joe Bidenowi, a było to cztery lata po zdecydowanym zwycięstwie Trumpa w Pensylwanii (w wyborach prezydenckich w 2016 roku). Niejednolitość przekonań politycznych na tym terenie sprawia, że zarówno Kamala Harris, jak i Donald Trump zabiegają tu wyjątkowo zaciekle o głosy. Trump zorganizował wiec w Butler, w zachodniej Pensylwanii, w połowie lipca, którego o mało przepłacił życiem podczas próby zamachu. Harris zaś wybrała Filadelfię jako miejsce, w którym zaledwie kilka tygodni temu postanowiła przedstawić gubernatora Minnesoty Tima Walza, jako swojego kandydata na wiceprezydenta. Debata Harris – Trump, jak będzie przebiegać spotkanie? Spotkanie odbędzie się – podobnie jak czerwcowy pojedynek Biden-Trump – bez udziału publiczności i trwać będzie 90 minut. Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 21 czasu miejscowego (w środę 11.09 o 3 nad ranem w Polsce) w National Constitution Center w Filadelfii. W jej trakcie zaplanowano jedynie dwie przerwy reklamowe.



Dwóch moderatorów, David Muir i Linsey Davis, będzie jedynymi osobami zadającymi pytania kandydatom. Nie będą mieli oni możliwości zadawania sobie pytań wzajemnie.



O wyborze miejsca oraz o kolejności przemówienia końcowego zdecydował rzut monetą.



- Rzut monetą odbył się wirtualnie we wtorek, 3 września – poinformował kanał NBC Washington, który m.in. transmitować będzie spotkanie. – Donald Trump wygrał losowanie i wybrał kolejność przemówień. Były prezydent wygłosi ostatnie przemówienie końcowe, a wiceprezydent Harris wybrała prawą pozycję podium na ekranie (po lewej stronie sceny).



Kandydaci pojawią się w studiu po ich przedstawieniu i wejdą do niego z przeciwległych stron. Jako pierwsza zostanie przedstawiona kandydatka partii urzędującej, czyli Kamala Harris.



Jak zaznaczają organizatorzy – niedopuszczalne będą: początkowe przemówienia, oddalanie od wyznaczonych stanowisk, używanie rekwizytów i korzystanie z wcześniej przygotowanych notatek. Wykorzystać będą mogli jedynie udostępnione dla nich notesy, długopisy i wodę.



- Kandydaci będą mieli dwie minuty na odpowiedzi na pytania, dwie minuty na repliki i jedną dodatkową minutę na działania następcze, wyjaśnienia lub odpowiedzi – wyjaśnia na swej stronie NBC Washington. – Mikrofony kandydatów będą aktywne tylko dla kandydata, który w danej chwili będzie przemawiać. Mikrofon drugiego z kandydatów będzie w tym czasie wyciszony.



Podczas debaty członkowie sztabów wyborczych nie będą mogli wchodzić w żadne interakcje z kandydatami ani w czasie trwania spotkania, ani w czasie przerw reklamowych.

Harris – Trump. Będzie kolejna debata? Wrześniowe spotkanie między Harris a Trumpem co jest obecnie jedynym zaplanowanym w kalendarzu obu polityków. Niemniej Kamala Harris poinformowała, że jest gotowa na kolejną debatę, która miałaby się odbyć w październiku. Udział w niej uzależniła jednak od obecności Trumpa podczas najbliższego spotkania. Oprócz planowanej debaty Harris-Trump, 10 września, spotkają się również kandydaci na wiceprezydenta Tim Walz i JD Vance. Tę zaplanowano na 1 października. Gdzie obejrzeć debatę Harris – Trump? Debatę organizuje telewizja ABC, nie mniej spotkanie będzie można obejrzeć również na polskich platformach. Transmisję zapowiedziała TVP Info, od godz. 3 nad ranem w środę (https://www.tvp.info).

