Myszy stały się przezroczyste. Naukowcy wykorzystali barwnik z chipsów

Trójkątne chipsy Dorritos od kilku lat są do kupienia także w naszych sklepach, choć największą popularnością cieszą się głównie w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam na Uniwersytecie Stanforda odkryto, że jeden ze składników tej przekąski ma niezwykłe właściwości.

Myszy przezroczyste dzięki barwnikowi z chipsów

We wrześniowym wydaniu magazynu „Science” opisali, że dzięki barwnikowi z Dorritosów potrafili uczynić skórę żywej myszy przezroczystą. Zwierzętom podali miksturę, powstałą po zmieszaniu wody i tartazyny. To jasny żółto-pomarańczowy barwnik, który używany jest także przy produkcji leków i kosmetyków.

Do eksperymentów z przezroczystością doprowadziły próby uzyskania przez naukowców lepszych metod badania tkanek i organów w ciele. Pracownicy Uniwersytetu Stanforda zdecydowali się na tartrazynę, ponieważ jej barwiące molekuły absorbowały niebieskie i ultrafioletowe światło, co ułatwiało przedostanie się wiązek słonecznych przez skórę myszy.

– Dla tych, którzy rozumieją stojące za tym podstawy fizyki, całość ma sens. Ale jeżeli nie jesteś z tym zaznajomiony, wygląda to jak magiczna sztuczka – mówił przewodzący zespołowi badaczy Zihao Ou z Uniwersytetu Teksańskiego w Dallas.

Po przetestowaniu barwnika na tkankach myszy i surowych piersiach kurczaka, naukowcy postanowili zmieszać go z wodą i taką mieszaninę wetrzeć w czaszki i podbrzusza myszy. Kiedy barwnik był wchłaniany, po kilku minutach mogli zobaczyć skórę, mięśnie i inne tkanki w żywych gryzoniach.

Czy ludzie też mogą stać się przezroczyści?

Kiedy następnie badacze zmywali barwnik z myszy, traciły one swoją chwilową przezroczystość, resztki barwnika wydalając z moczem. – To ważne, że barwnik jest biokompatybilny, pozwala ocalić życie żywych organizmów – podkreślał Ou. – W dodatku jest bardzo tani i efektywny, nie potrzebujemy go wiele, żeby działał – dodawał.

Oczywiście nie ma sensu rzucać się teraz na Dorritosy w ilościach hurtowych. Tartrazyna nie zadziała tak samo na ludzi, ponieważ mamy 10 razy grubszą skórę. Dodatkowo nie zbadano jeszcze, czy efekt podania tego barwnika będzie choćby podobny, jak u myszy. Naukowcy planują jednak kontynuację swoich eksperymentów, zarówno z tartrazyną, jak i innymi barwnikami. Spodziewają się, że ich prace zrewolucjonizują nauki biologiczne.

Czytaj też:

COVID-19 drastycznie postarzył mózgi nastolatekCzytaj też:

Co nam dały osoby z cechami interpłciowymi? Prof. Ziemińska: Jakbyśmy mieli wgląd w żywą ewolucję