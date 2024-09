Nowa, śmiercionośna broń. Ukraińcy zaprezentowali „czarną wdowę”

Tym nowym sprzętem jest UAV („unmanned aerial vehicle”, czyli bezzałogowy statek powietrzny). Z pewnością będzie siał postrach wśród Rosjan na polu bitwy.

„Czarna wdowa”. Ukraińskie siły zbrojne mają nowego drona

O nowym sprzęcie, który wkrótce otrzymają żołnierze, poinformowało w środę w komunikacie ukraińskie ministerstwo obrony. „To »Czarna Wdowa« – nowy dron bombowy skodyfikowany na potrzeby sił zbrojnych” – czytamy. Jak dodaje resort, bezzałogowiec został już „zatwierdzony” i wkrótce zostanie „dostarczony żołnierzom”.

W komunikacie ministerstwa czytamy, że to „dron poziomu taktycznego”. „Doświadczony pilot może z niego korzystać zarówno w dzień, jak i w nocy” – co jest jego dużą zaletą. To sprzęt „wielokrotnego użytku – może również działać w formacie FPV [„first-person view”, co oznacza „widok z pierwszej osoby” – red.]. Stosunkowo niska cena pojedynczego drona pozwala na wykorzystanie go również w ten sposób” – czytamy.

Co warto podkreślić, dron będzie w stanie przenosić ciężkie ładunki wybuchowe.

Ukraińskie drony wystrzelone w kierunku Moskwy

Ukraińcy co i rusz używają dronów – także do działań ofensywnych – co już jest standardem. Ostatnio – z 9 na 11 września – zaatakowali nimi terytorium Rosji. Siedem maszyn zostało wystrzelonych w kierunku Moskwy. Mer Moskwy Siergiej Sobjanin przekazał później za pośrednictwem social mediów, że UAV-y zostały zestrzelone w mieście Ramenskoje i regionie Podolskim.

Kanał SHOT na Telegramie informował, że w związku z tym rannych miało zostać pięć osób (w pobliżu stolicy Federacji Rosyjskiej). Z powodu ataku zawieszono tymczasowo ruch na lotniskach Wnukowo i Domodiedowo.

W nocy ataki miały mieć miejsce także w innych częściach Rosji. Z poniedziałku na wtorek zestrzelono łącznie 59 bezzałogowych jednostek latających.

