Nowe informacje o stanie zdrowia księżnej Kate. Pierwszy komentarz księcia Williama

Kilka dni temu księżna Kate poinformowała, że zakończyła przyjmowanie chemioterapii. Żona księcia Williama podkreśliła, że ostatnie miesiące były bardzo trudne dla jej rodziny, a jednocześnie stanowiły lekcję, która przypomniała, że należy być wdzięcznym za podstawowe sprawy, które często bierze się za pewnik. „Po prostu: kochać i być kochanym” – czytamy w oświadczeniu.

Księżna Kate o swoim stanie zdrowia. Przejmujące słowa

Jednocześnie księżna Kate zaznaczyła, że chociaż zakończyła chemioterapię, to droga powrotu do pełni zdrowia jest długa. W imieniu własnym i męża podziękowała także za spływające do nich pokrzepiające wiadomości. Przekazała też, że z niecierpliwością czeka na powrót do wykonywania obowiązków publicznych.

Na zakończenie komunikatu księżna Kate zwróciła się do osób, które wciąż zmagają się z chorobami nowotworowymi. „Do wszystkich tych, którzy kontynuują swoją podróż z rakiem – pozostaję z wami, ramię w ramię, ręka w rękę. Z ciemności może wyjść światło, więc niech to światło świeci jasno” – podsumowała.

Pierwszy komentarz księcia Williama. „Przed nami jeszcze długa droga”

O stan zdrowia żony, już po podzieleniu się najnowszymi informacjami, został zapytany książę William podczas wizyty w Llanelli, w Walii. – To dobra wiadomość, ale przed nami jeszcze długa droga – powiedział starszy syn króla Karola III, niemal słowo w słowo powtarzając fragment oświadczenia żony.

W pewnym momencie do księcia Williama podeszła kobieta, które przekazała mu list adresowany do księżnej Kate. – Powiedziałam, że to wspaniałe wieści, że Kate czuje się lepiej i wraca do zdrowia – w ten sposób w rozmowie z portalem people.com relacjonowała swoją rozmowę z następcą brytyjskiego tronu. Książę William miał podziękować za ten gest i powtórzyć, że z Kate „jest lepiej”.

