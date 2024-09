Kandyduje razem z Trumpem. Przedstawił ich plan na zakończenie wojny w Ukrainie

Kandydujący razem z Trumpem J.D. Vance opowiedział o planie na wygaszenie konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą. Jak ujawnił, były prezydent USA bierze pod uwagę m.in. utworzenie „strefy zdemilitaryzowanej” na terytorium Ukrainy, okupowanym obecnie przez wojska Władimira Putina.

Trump i Vance mają plan na zakończenie wojny w Ukrainie

Opisujący jego słowa „The Washington Post” ocenił, że podejście Republikanów radykalnie różni się od tego, na które zdecydowała się administracja Joe Bidena. Mowa oczywiście o dostarczaniu Ukrainie militarnego wsparcia przy pomocy Europy i pozostałych sojuszników, by zaatakowany kraj mógł odeprzeć rosyjską agresję.

– Myślę, że wygląda to tak, że Donald Trump siada i mówi do Rosjan, Ukraińców, Europejczyków: Wy to musicie ogarnąć. Jak wygląda pokojowe porozumienie? I jak prawdopodobnie wygląda obecna linia demarkacyjna pomiędzy Rosją i Ukrainą, która zostanie czymś na kształt strefy zdemilitaryzowanej – mówił Vance w środę 11 września w podcaście „The Shawn Ryan Show”.

Jak dodawał kandydat na wiceprezydenta USA, proponowana strefa zdemilitaryzowana zostałaby „silnie ufortyfikowana”, by Rosjanie nie mieli pokusy ponownej inwazji. Jako część planu pokojowego, Ukraina miałaby zagwarantować neutralność w zamian za zachowanie swojej niepodległości. Oznaczałoby to, że nie dołączy do NATO i innych „sojuszniczych instytucji”.

Donald Trump zapowiadał, że zakończy wojnę Rosji z Ukrainą

Wypowiedzi Vance'a to jak dotąd najbardziej szczegółowe zapowiedzi rozwiązań dla Ukrainy, proponowanych przez Republikanów. Donald Trump zapowiadał wcześniej, że kiedy tylko zostanie wybrany, to zakończy tę wojnę.

Podczas debaty prezydenckiej z Kamalą Harris z tego tygodnia podkreślał, że „załatwi to, nawet zanim zostanie prezydentem”. Nie ujawnił jednak wówczas żadnych szczegółów, tłumacząc, iż ujawnienie strategii, osłabiłoby jego pozycję negocjacyjną.

– Mam bardzo ekscytujący plan zatrzymania Ukrainy i Rosji. I mam pewien pomysł, może nie plan, ale pomysł dla Chin – zapowiadał Trump w ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla Lexa Fridmana. – Nie mogę jednak zdradzić wam tych planów, bo kiedy to zrobię, to nie będę w stanie ich użyć. Nie będą skuteczne. Ich częścią jest zaskoczenie – mówił.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Rosjanie ostrzelali cywilny statek. Zełenski: Atak poza UkrainąCzytaj też:

Blinken rozmawiał z Sikorskim. „Bronicie demokracji wszędzie, gdzie jest zagrożona”