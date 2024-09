Miłośnicy sztuki w szoku. Jedno z najsłynniejszych dzieł skradzione

„Dziewczynka z balonem” została wyniesiona z londyńskiej Grove Gallery przy New Cavendish Street w niedzielę, około godziny 23. Dwóch mężczyzn włamało się do budynku i ukradło słynny obraz. Usłyszeli już zarzuty.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Metropolitan Police, w środę oskarżeni o kradzież zostali 47-letni Larry Fraser z Beckton we wschodnim Londynie i 53-letni James Love z North Stifford w hrabstwie Essex. W czwartek pojawili się w Sądzie Rejonowym w Wimbledonie. 9 października będą musieli stawić się na kolejnej rozprawie.

Wartość skradzionego dzieła oszacowano na 270 tysięcy funtów. Obraz został odzyskany i wkrótce wróci do galerii sztuki.

Tego lata Banksy nie próżnował

W tym roku, w ciągu dziewięciu dni namalował dziewięć obrazów, które pojawiły się w różnych miejscach Londynu. To działanie bezprecedensowe – zwykle artyści uliczni robią kilkumiesięczne przerwy między kolejnymi pracami, ale Banksy postanowił zrobić wyjątek od tej reguły. Jego grafiki o tematyce zwierzęcej pojawiały się regularnie, jeden po drugim.

Pierwszą z serii grafik była kozica, która pojawiła się w Richmond w południowo-zachodnim Londynie na początku sierpnia. Potem w kolejnych lokacjach brytyjskiej stolicy odkrywano następne dzieła – były to kolejno dwa słonie, trzy małpy, wyjący wilk, dwa pelikany, kot, ławica piranii i nosorożec. Banksy jednak nie przekazał żadnych wskazówek, co do interpretacji grafik.

Tożsamość tego malarza jest nadal pilnie strzeżoną tajemnicą – wiadomo jedynie, że jest Brytyjczykiem i urodził się w Bristolu. Grafiki, jakie tworzy, są sprzedawane za rekordowe kwoty – jedno z nich, przedstawiające szympansy w brytyjskiej Izbie Gmin sprzedano za 12,1 milionów dolarów, co daje równowartość około 48 milionów złotych.

