Jak Polacy oceniają Elona Muska? Spore różnice w odpowiedziach, 8 proc. nie wie, kim jest. Sondaż

Elon Musk to jeden z najbardziej wpływowych przedsiębiorców XXI wieku, a jego działania znacząco przyczyniły się do rozwoju nowoczesnych technologii. Zaczęło się od rewolucji w rozwoju systemu płatności online, który znamy dziś jako PayPal, SpaceX z kolei stał się potężnym impulsem dla przemysłu kosmicznego i dziś możemy całkiem realnie rozmawiać o lądowaniu człowieka na Marsie, Tesla odegrała kluczową rolę w zapoczątkowaniu transformacji motoryzacji, a Starlink wypełnia białe plamy na mapie światowego dostępu do internetu.

Portfolio Muska jest oczywiście bogatsze, ale to nie działalność biznesowa w ostatnim czasie przykuwa największą uwagę, ale jego bliskie relacje z Donaldem Trumpem. W kampanii Musk otwarcie wsparł obecnego prezydenta USA, a po wyborach stanął na czele nowego departamentu, który ma na celu audyt finansów federalnych i wdrożenie reform, mających m.in. odchudzić administrację państwową.

To wszystko wywołuje obawy o potencjalny konflikt interesów i nadmierny wpływ biznesu na politykę, a sam Musk wciąż dolewa oliwy do ognia swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami czy dwuznacznymi gestami. Coraz częściej też otwarcie wyraża wsparcie dla prawicowych i skrajnie prawicowych ugrupowań w Europie. Jego wystąpienie na wiecu Alternatywy dla Niemiec (AfD) spotkało się z krytyką europejskich polityków, w tym również premiera Donalda Tuska.

Wygląda na to, że Elon Musk rozsmakował się w swojej rosnącej pozycji, nie tylko w USA, więc należy się spodziewać, że o najbogatszym człowieku świata będzie wciąż głośno. Jak do jego osoby odnoszą się Polacy?

Jak oceniasz Elona Muska?

Na tak postawione pytanie w badaniu SW Research dla „Wprost” większość (35,3 proc.) wskazała odpowiedź: „Jest mi obojętny”. 30 proc. nie lubi Muska, a 15,2 proc. deklaruje, że go lubi.

11,6 proc. nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, a 7,9 proc. twierdzi, że nie wie, kim jest Elon Musk.

Mężczyźni lubią i nie lubią bardziej

Szczegółowa analiza wyników wskazuje na spore rozbieżności w zależności od płci badanych. Zdecydowanie mniej kobiet wyraża sympatię dla Muska, ale też znacznie więcej pań stwierdziło, że nie wie, kim on jest.