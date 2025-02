Zaskakująca szczerość Trumpa ws. Nagrody Nobla. „Zasługuję na nią”

Donald Trump spotkał się w Białym Domu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. – Nigdy nie przyznają mi Pokojowej Nagrody Nobla. Szkoda. Zasługuję na nią, ale nigdy mi jej nie dadzą – powiedział prezydent USA w rozmowie z dziennikarzami.

Donald Trump z Pokojową Nagrodą Nobla? „Już dawno zasłużył na to wyróżnienie”

Słowa amerykańskiego przywódca popiera republikańska kongresmenka Claudia Tenney. „Nikt nie zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla bardziej niż prezydent Donald Trump. Jego przełomowa praca nad stworzeniem Porozumień Abrahama zaowocowała pierwszym nowym porozumieniem pokojowym na Bliskim Wschodzie od prawie 30 lat – właśnie dlatego dwukrotnie nominowałem go do tej nagrody. Prezydent Trump już dawno zasłużył na to wyróżnienie” – napisała 5 lutego.

Co ciekawe Tenney nominowała do Pokojowej Nagrody Nobla również szefa izraelskiego rządu, o czym informowała w grudniu 2024 r. Do tego grona oprócz Trumpa i Netanjahu załapał się też były minister obrony Izraela Yoav Gallant. Wszystko za ich „niestrudzone wysiłki na rzecz Porozumień Abrahama, promowania pokoju na Bliskim Wschodzie, zwalczania grup terrorystycznych oraz konfrontacji z radykalnymi i opresyjnymi reżimami islamskimi”.

Porozumienia Abrahamowe. Wcześniejsze traktaty pokojowe zostały docenione

Trump wynegocjował w 2020 r. normalizację stosunków Izraela z państwami arabskimi: Bahrajnem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Marokiem i Sudanem. To pierwszy tego typu traktat pokojowy od 1994 r. który został podpisany między Jordanią a Izraelem. Wcześniej podobny traktat zawarto w 1979 r. między Egiptem i Izraelem. W uznaniu dla prowadzenia tych rozmów pokojowych Nagrody Nobla otrzymali Menachem Begin i Anwar Sadat oraz Jasir Arafat.

