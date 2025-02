Karol III i Kamila wzięli ślub dzień po pogrzebie Jana Pawła II. Po latach wrócą do Watykanu

Pałac Buckingham poinformował, że na początku kwietnia 2025 r. król Karol III i królowa Kamila odwiedzą Watykan i Włochy. Brytyjscy monarchowie spotkają się z papieżem Franciszkiem, aby wziąć udział w obchodach Roku Jubileuszowego 2025. Wydarzenie ustanowione w XIV w. przez papieża Bonifacego VIII jest celebrowane przez Kościół katolicki co 25 lat. W Roku Jubileuszowym 2025 Ojciec Święty zaprasza wszystkich wiernych do tego, aby byli „Pielgrzymami nadziei”.

Król Karol i królowa Kamila spotkają się z papieżem Franciszkiem. Pałac Buckingham ujawnił szczegóły

Król Karol III i królowa Kamila w ramach spełniania swoich obowiązków pojawią się również na spotkaniach w Rzymie i Rawennie, gdzie będą umacniać silne stosunki dwustronne między Włochami a Wielką Brytanią. Na koniec krótkiego komunikatu podkreślono, że dokładne szczegóły dotyczące wizyty brytyjskich monarchów zostaną opublikowane w odpowiednim czasie.

Dla króla Karola III będzie to 17. oficjalna wizyta we Włoszech i pierwsza zagraniczna podróż w 2025 r. Wszystko przez to, że brytyjski monarcha kontynuuje leczenie raka. Wizyta królewskiej pary zbiegnie się w czasie z ich 20. rocznicą ślubu. Karol i Camilla pobrali się 9 kwietnia 2005 r., dzień po pogrzebie Jana Pawła II, w którym Karol uczestniczył jako następca tronu.

Karol trzeci raz spotka się z papieżem Franciszkiem. Wcześniej rozmawiał m.in. z Janem Pawłem II

Brytyjski monarcha wcześniej dwukrotnie spotkał się z papieżem Franciszkiem w 2019 i 2017 r. Z kolei jako książę Walii Karol pięciokrotnie odwiedził Watykan. W przeszłości Karol spotykał się z innymi głowami Kościoła katolickiego – z Janem Pawłem II oraz Benedyktem XVI. Jeśli chodzi o aktualnego Ojca Świętego, ten wcześniej spotkał się z królową Elżbietą II i księciem Filipem w 2014 r.

