„Jeśli chce pan zasłużyć na Pokojową Nagrodę Nobla…”. Sikorski z mocnymi słowami do Trumpa

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Mocne słowa Sikorskiego do Trumpa

Sikorski podkreślił znaczenie wizyty prezydenta Joe Bidena w Kijowie, która miała miejsce na początku lutego 2025 roku. Biden, odwiedzając stolicę Ukrainy, zadeklarował pełne poparcie dla suwerenności tego kraju w obliczu rosyjskiej agresji. Minister zaznaczył, że takie działania wzmacniają morale Ukraińców oraz wysyłają jasny sygnał o zaangażowaniu USA w obronę demokracji na wschodzie Europy.

„Joe Biden 'wbił flagę' Stanów Zjednoczonych w centrum Kijowa i zadeklarował, że USA będą stały u boku Ukrainy tak długo, jak będzie to potrzebne” – powiedział szef polskiego MSZ.

Drugie przesłanie: Konsekwencje dla globalnej strategii USA

Sikorski zwrócił również uwagę na potencjalne skutki geopolityczne ewentualnego podporządkowania Ukrainy przez Rosję.

„Po drugie powiedziałbym mu, że jeśli pozwoli zwasalizować Ukrainę Putinowi, to będzie to sygnał dla Chin, że może odzyskiwać to, co uważa za zbuntowaną prowincję. To miałoby bezpośrednie konsekwencje dla strategii USA i systemu sojuszy i – możliwe – dla przyszłości Tajwanu” – kontynuował minister spraw zagranicznych.

Trzecie przesłanie: Sprawiedliwy pokój

Na koniec Sikorski przypomniał, że to Europa przyznaje Pokojową Nagrodę Nobla tym, którzy realnie przyczyniają się do utrzymania pokoju na świecie, nawiązując do kilku prób nominowania Trumpa do tej nagrody.

„Po trzecie powiedziałbym, że my, Europejczycy, przyznajemy Pokojową Nagrodę Nobla” – powiedział i dodał: – „Jeśli chce pan na nią zasłużyć, to pokój musi być sprawiedliwy”.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Podczas konferencji Sikorski odniósł się również do kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Przypomniał, że w przeszłości Kijów zrezygnował z posiadania broni jądrowej w zamian za obietnice ochrony suwerenności, które okazały się niewystarczające w obliczu rosyjskiej agresji.

Minister podkreślił, że „nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż pusta gwarancja” i zaapelował o poważne podejście do zobowiązań międzynarodowych wobec Ukrainy.

Legitymizacja działań Kremla?

Sikorski skrytykował niedawną rozmowę telefoniczną między prezydentem Trumpem a Władimirem Putinem, uznając ją za błąd, który może legitymizować działania rosyjskiego przywódcy. Wyraził obawę, że takie kontakty mogą osłabiać morale Ukrainy oraz podważać wspólne stanowisko Zachodu wobec rosyjskiej agresji.

Europejska odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu

W kontekście wypowiedzi wiceprezydenta USA J.D. Vance’a, który stwierdził, że największym zagrożeniem dla Europy są problemy wewnętrzne, Sikorski stanowczo podkreślił, że to Rosja Władimira Putina stanowi realne niebezpieczeństwo dla europejskiego ładu i demokracji.

Minister zaznaczył, że Europa zbyt długo korzystała z „dywidendy pokoju” i nadszedł czas, aby wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo poprzez:

zwiększenie wydatków na obronność,

zacieśnienie współpracy w ramach NATO.

Reakcje europejskich liderówc

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał nadzwyczajne spotkanie europejskich przywódców w Paryżu, które ma odbyć się w najbliższych dniach.

Celem spotkania jest omówienie strategii wobec działań Rosji oraz wzmocnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa na kontynencie. Sikorski wyraził nadzieję, że spotkanie to przyniesie konkretne decyzje wzmacniające europejską obronność i solidarność wobec zagrożeń ze wschodu.

