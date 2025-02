Papież Franciszek może zrezygnować? Bliski Ojcu Świętemu kardynał przedstawił warunek

Watykan poinformował, że ogólny stan papieża Franciszka „nieznacznie się poprawia”, a jego serce pracuje dobrze – donosi Sky News. Ojciec Święty kontynuuje leczenie w szpitalu, po tym jak trafił tam z obustronnym zapaleniem płuc. Rzecznik Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni podkreślił, że 88-latek nie ma gorączki, a w normie są jego parametry hemodynamiczne, dotyczą zdolności organizmu do regulowania przepływu krwi przez narządy i tkanki.

Dyrektor biura prasowego Watykanu relacjonował, że po przebudzeniu w czwartek głowa Kościoła Katolickiego zjadła śniadanie w fotelu, a potem pracowała w swoim pokoju szpitalnym razem z pracownikami. Badania wykazały wówczas „niewielką poprawę” w niektórych odczytach stanu zapalnego, ale minie jeszcze trochę czasu, zanim lekarze będą wiedzieć, czy różne terapie działają. Papież Franciszek przyjmuje antybiotyki i kortyzon w związku z astmatycznym zapaleniem oskrzeli.

Papież Franciszek pójdzie w ślad swojego poprzednika? „Wszystko jest możliwe”

Sprawa stanu zdrowia Ojca Świętego jest głównym tematem w Stolicy Apostolskiej, o czym przekonał się arcybiskup Marsylii kardynał Jean-Marc Aveline. Duchowny miał opowiadać na konferencji prasowej o młodzieżowej inicjatywie, a był pytany przez dziennikarzy o to, czy głowa Kościoła katolickiego może zrezygnować z urzędu, jeśli w pełni nie wyzdrowieje. – Wszystko jest możliwe – stwierdził kard. Aveline.

Jego odpowiednik z Barcelony kardynał Juan Jose Omella Omella podkreślił, że życie kościelne trwa nawet wtedy, gdy Franciszek przebywa w szpitalu. – Papieże się zmieniają, my biskupi się zmieniamy, księża w parafiach się zmieniają, wspólnoty się zmieniają. Ale pociąg nadal jest w ruchu – powiedział. Kardynał Gianfranco Ravasi mówił z kolei w czwartek w Radiu RTL 102.5, że „gdyby zdolność do bezpośredniego kontaktu z ludźmi papieża Franciszka była zagrożona, to mógłby zrezygnować”.

