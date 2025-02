Eksplozja na terenie rosyjskiego konsulatu we Francji. Rzecznik Władimira Putina wysunął żądania

Na terenie rosyjskiego konsulatu w Marsylii doszło do eksplozji. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że plastikowe butelki zostały rzucone w ścianę budynku, po czym jedna z nich wybuchła. Zaprzeczono, że to koktajle Mołotowa. Rzucono również drugi ładunek, ale w tym wypadku nie doszło do eksplozji. Rosyjski konsul Stanisław Orański przekonywał, że do wybuchu doszło również wewnątrz budynku.

Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Personel i rosyjski konsul nie odnieśli obrażeń. Podejrzany miał uciec z miejsca zdarzenia – relacjonuje Sky News. Teren w pobliżu miejsca zdarzenia został odgrodzony przez służby. Niedaleko budynku znaleziono skradziony samochód. Eksplozja wywołała szkody materialne. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow podkreślił, że po sytuacji w Marsylii „konieczne” jest wzmocnienie „wszystkich środków bezpieczeństwa” w rosyjskich konsulatach.

MSZ Rosji o „akcie terroryzmu” we Francji. Wszystko w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

Rosyjska państwowa agencja TASS podała, że według rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych sytuacja nosi znamiona „aktu terrorystycznego”. MSW Rosji zażądało od francuskich władz dokładnego śledztwa. W podobnym tonie wypowiadała się rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa. Do zdarzenia doszło w trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale nie wiadomo, czy wybuch można z tym łączyć.

W pobliżu rosyjskiego konsulatu położone są również placówki dyplomatyczne innych państw, na przykład Egiptu, Tunezji, Armenii oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. W Marsylii nie ma szczególnie dużej społeczności rosyjskiej. Do podobnej sytuacji co we Francji doszło miesiąc temu, kiedy mężczyzna próbował wjechać samochodem osobowym przez bramę ambasady Rosji w Sztokholmie.

