Watykan ma problem. Tym zajmowano się, zanim papież Franciszek wylądował w szpitalu

Papież Franciszek, zanim trafił do szpitala z powodu obustronnego zapalenia płuc, mierzył się z silnym oporem ze strony niektórych kardynałów ws. załatania powiększającego się deficytu w finansach Watykanu – donosi Reuters. Trzy przed swoją hospitalizacją Ojciec Święty nakazał utworzenie nowej komisji, która miała zachęcać do składania darowizn na rzecz Stolicy Apostolskiej.

Szefowie departamentów w Watykanie, w tym kardynałowie, pod koniec 2024 r. na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami sprzeciwili się cięciom i poszukiwaniu zewnętrznych funduszy, które mogłyby poprawić finanse Stolicy Apostolskiej. Problem nie jest nowy, a głowa Kościoła katolickiego trzykrotnie obniżała pensje kardynałom do 2021 r., a we wrześniu zażądała programu „zerowego deficytu”.

Watykan ma kłopoty finansowe. Mimo pobytu w szpitalu papież Franciszek nie może tego ignorować

Watykan od 2022 r. nie opublikował pełnego raportu finansowego od 2022 r., kiedy deficyt wynosił 33 mln euro. Z kolei w połowie w połowie 2024 r. dziura budżetowa powiększyła się do 83 mld euro. Luka może się dodatkowo powiększać z powodu rosnących zobowiązań emerytalnych. – Problemy finansowe zmuszą Watykan do zrobienia wielu rzeczy, których nie chce robić – komentował ks. Tom Reese.

Chodzi np. o ograniczenie działalności charytatywnej lub zmniejszenia swojej obecności dyplomatycznej w światowych placówkach. Watykan mocno ucierpiał w związku z pandemią i ograniczeniem turystyki. W październiku papież Franciszek wspominał o cięciach co najmniej na poziomie 40 mln euro. Rozwiązaniem może być Katolicki Rok Święty. Kolejnym problemem średnia długość życia we Włoszech, która w 1960 r. wynosiła 69 lat, a w 2022 r. wydłużyła się do 83 lat.

