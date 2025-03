Kreml ocenił decyzję Trumpa. Dosadny komentarz Pieskowa

Donald Trump nakazał wstrzymanie wszystkich dostaw pomocy wojskowej dla Ukrainy. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow zaznaczył, że „szczegóły nie są jeszcze znane, ale jeśli to prawda to jest to decyzja, która może zmusić Kijów do procesu pokojowego”. Rzecznik Kremla przekonywał na briefingu prasowym, że „wszelkie wysiłki na rzecz rozwiązania wojny są mile widziane”.

– Nasz stosunek do sankcji jest dobrze znany, uważamy je za nielegalne. Oczywiście, jeśli mówimy o normalizacji stosunków dwustronnych, powinny one zostać uwolnione od tego negatywnego ciężaru tak zwanych sankcji – komentował Pieskow. Rzecznik Putina zaznaczył jednak, że mówienie o jakichkolwiek postępach w tej sprawie jest „przedwczesne, bo było żadnych oficjalnych oświadczeń”.

Rzecznik Putina o ruchu Trumpa ws. Ukrainy. „To będzie najlepszy wkład w pokój”

– Fakt, że do tej pory USA były głównym sponsorem tej wojny, jest oczywisty. Jeśli Stany Zjednoczone przestaną nim być lub zawieszą dostawy – będzie to prawdopodobnie najlepszy wkład w pokój – ocenił Pieskow. Rzecznik Kremla podsumował, że „oświadczenia Trumpa o chęci zaprowadzanie pokoju w Ukrainie mogą być tylko mile widziane”. – Zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się w rzeczywistości – zakończył Pieskow.

Głos zabrali też politycy z Europy. „Gdyby Trump naprawdę chciał sprawiedliwego pokoju, zwiększyłby pomoc dla Ukrainy jako ofiary, a nie pomagał agresorowi. Europa musi zacząć kupować sprzęt obronny na otwartym rynku” – skomentował przewodniczącego Ruchu Europejskiego Guy Verhofstadt.

Prezydent USA wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy. Komentarze z Europy

Sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Francji Benjamin Haddad stwierdził, że „wstrzymanie pomocy dla Ukrainy utrudnia doprowadzenie do pokoju”. – Aby zakończyć wojnę, musimy wywrzeć presję na agresora – Rosję. To moment, w którym Europa musi wziąć odpowiedzialność – przekonywał francuski polityk. O tym, że nasz kontynent jest na to gotowy, zapewniała Ursula von der Leyen. Zaznaczyła, że koniecznie jest „zintensyfikowanie działań”.

Wicepremier Wielkiej Brytanii Angela Rayner oświadczyła z kolei, że podejście jej kraju do wojny w Ukrainie nie uległo zmianie pod wpływem decyzji Trumpa. Lider Liberalnych Demokratów Ed Davey stwierdził, że prezydent USA „upokorzył ludzi, którzy twierdzili, że jest wiarygodnym sojusznikiem, któremu zależy na pokoju”.

