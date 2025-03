Trump chce przejąć nad nimi kontrolę. Tak zagłosowali w wyborach

We wtorek 11 marca na Grenlandii odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Głosowanie na autonomicznym terytorium Danii przyciągnęło uwagę opinii publicznej za sprawą wypowiedzi Donalda Trumpy, który zadeklarował przejęcie wyspy.

Wybory parlamentarne na Grenlandii w cieniu obietnicy Donalda Trumpa. Wiadomo, kto wygrał

W wyborach wystartowało sześć ugrupowań. Najwięcej głosów zdobyli Demokraci (29,9 proc.), którzy opowiadają się za powolnym uniezależnieniem się od Danii. To wzrost o 20,9 punktów procentowych w porównaniu z wyborami sprzed czterech lat. Wynik da 10 miejsc w tamtejszym jednoizbowym parlamencie (Inatsisartut).

Drugie miejsce z wynikiem 24,5 proc. przypadło Nalerak, które opowiada się za równowagą pomiędzy autonomią i niepodległością Grenlandii. W 2021 r. otrzymali oni 12,5 pkt proc. mniej. To da ośmiu parlamentarzystów. Opowiadająca się za niepodległością wyspy partia Wspólnoty Inuitów obecnego premiera zdobyła 21,4 proc. głosów. W porównaniu do poprzednich wyborów to wynik gorszy o 15,3 p.p. Do parlamentu wprowadzonych zostanie osiem osób.

Słowa Trumpa odbiły się u nich szerokim echem. Temat wyborów był tylko jeden

Kolejne miejsce przypadło tworzącemu do tej pory ugrupowaniu Siumut (14,7 proc.), również opowiadającemu się za niepodległością Grenlandii. Partia straciła połowę swojego poparcia na przestrzeni niecałej kadencji i będzie ją reprezentowało teraz czterech przedstawicieli. Opowiadające się za utrzymaniem więzi z Danią Attasut zdobyło 7,3 proc., co stanowi niewielki wzrost o 0,4 p.p. i da dwa miejsca w Inatsisartut

W wyborach wystartowało również Qulleq, opowiadające się za szybką niepodległością wyspy. Nowa partia zdobyła jedynie 1,1 proc. głosów i nie dostanie się do parlamentu. Na Grenlandii mieszka 57 tys. mieszkańców. Uprawionych do głosowania było 40 369 osób. Do urn wyborczych udało się 28 620 mieszkańców, co oznacza frekwencję na poziomie 71 proc.

