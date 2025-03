Putin rozgrywa Trumpa. „To nie jest osoba w naszym typie, nie ten kaliber, którego szukamy”

Donald Trump w styczniu wybrał gen. Keitha Kellogga na swojego specjalnego wysłannika do rosyjsko-ukraińskich rozmów. W połowie marca wszystko wskazuje na to, że Kellogg został w dużej mierze odsunięty, a jego miejsce zajęli sekretarz stanu Marco Rubio, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i wysłannik na Bliski Wschód Steve Witkoff – zauważa Politico.

Kellogg nie uczestniczy w negocjacjach między Amerykanami i Ukraińcami w Arabii Saudyjskiej. Według niektórych urzędników administracji i Republikanów zbliżonych do Białego Domu to sygnał, że rośnie frakcja sceptycznie nastawiona do dalszego wspierania Kijowa przez USA. Przykładem ma być J.D. Vance oraz kandydat na wysokie stanowisko w Pentagonie Elbridge Colby. Sam Kellogg w zeszłym tygodniu chwalił z kolei współpracę z zespołem Witkoffa.

Gen. Keith Kellogg odsunięty od rozmów pokojowych. Rosja zarzuca mu przychylność wobec Ukrainy

NBC News podało natomiast, że to rosyjscy urzędnicy stoją za wykluczeniem Kellogga z rozmów pokojowych. – Jest byłym amerykańskim generałem, zbyt blisko związanym z Ukrainą. To nie jest osoba w naszym typie, nie ten kaliber, którego szukamy – powiedział rosyjski urzędnik. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego James Hewitt skomentował, że Trump „wykorzystuje talenty wielu wyższych urzędników administracji, aby pomóc w pokojowym rozwiązaniu wojny w Ukrainie”.

Dodał, że Kellogg pozostaje „cenioną częścią zespołu, zwłaszcza jeśli chodzi o rozmowy z europejskimi sojusznikami”. Kellogg sugerował, że aby zakończyć inwazję na Ukrainę, trzeba dozbroić Kijów i wzmocnić jego obronę, dzięki czemu „Rosja nie będzie dokonywać dalszych postępów i nie zaatakuje ponownie po zawieszeniu broni lub porozumieniu pokojowym”. Zaznaczył jednak, że „amerykańska pomoc wojskowa będzie wymagać od Ukrainy udziału w rozmowach pokojowych z Moskwą”.

