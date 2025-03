Szympansica Choppers była gwiazdą telewizji. Jej badania przyniosły przełomowe odkrycia

Po jej śmierci naukowcy zbadali jej szkielet, a wyniki badań okazały się zaskakujące.

Życie Choppers. Z dżungli do telewizji

Życie Choppers zmieniło się dramatycznie, gdy w wieku zaledwie sześciu tygodni została osierocona. Kłusownicy prawdopodobnie zabili jej matkę dla mięsa. Choppers została uratowana przez pracownika organizacji humanitarnej i przewieziona do Wielkiej Brytanii, gdzie trafiła do Twycross Zoo w Leicestershire.

Tam rozpoczęła karierę aktorską, wcielając się w postać babci Ady Lott w popularnych reklamach herbaty PG Tips, emitowanych od lat 60. do 80. XX wieku.

Analiza osteobiograficzna. Co wiemy o Choppers?

Po jej śmierci w 2016 roku szkielet Choppers został przekazany do National Museums Scotland (NMS), gdzie zespół naukowców przeprowadził szczegółową analizę osteobiograficzną.

Technika ta, wcześniej stosowana m.in. do badania szczątków króla Ryszarda III, pozwala na odczytanie historii życia zapisanej w kościach. W przypadku Choppers analiza ta ujawniła nie tylko skutki jej kariery aktorskiej, ale także traumatyczne doświadczenia z wczesnego dzieciństwa.

Traumatyczne urazy z dzieciństwa

Badania potwierdziły, że Choppers doznała poważnego urazu prawego ramienia w wyniku postrzału podczas kłusownictwa.

Dr David Cooper z NMS zauważył: „To, co widzimy w szkielecie, to znaczne skrócenie kości w jej ramieniu. Była poważnie niepełnosprawna”.

Uraz ten wpłynął na asymetrię miednicy i niewłaściwe ułożenie kręgów, co miało konsekwencje dla jej ruchomości przez całe życie.

Wpływ diety na zdrowie

Analiza izotopowa zębów i kości Choppers ujawniła zmiany w jej diecie po przybyciu do Wielkiej Brytanii.

W zoo była karmiona dietą bogatą w słodkie owoce i ciasta, co odbiegało od naturalnej diety dzikich szympansów. Skutkiem tego było wydłużenie górnej szczęki oraz inne zmiany w strukturze szkieletu.

Dr Cooper wyjaśnił: „Szympansy są owocożerne na wolności, ale owoce, które my spożywamy, różnią się poziomem cukru i błonnika”.

Z czasem, wraz ze wzrostem świadomości na temat właściwej opieki nad szympansami, dieta Choppers uległa poprawie, co również odzwierciedlają jej kości.

Ewolucja opieki w ogrodach zoologicznych

Historia Choppers odzwierciedla zmieniające się podejście do opieki nad zwierzętami w ogrodach zoologicznych.

W przeszłości szympansy były antropomorfizowane i wykorzystywane do celów rozrywkowych, często kosztem ich dobrostanu.

Na przestrzeni lat ogrody zoologiczne skupiły się na edukacji, ochronie gatunków i zapewnieniu zwierzętom warunków zbliżonych do naturalnych.

Dr Cooper podkreślił: „Jest to szczęśliwa historia, ponieważ ogrody zoologiczne się zmieniły. Wzięły pod uwagę krytykę i są teraz znacznie lepszymi miejscami pod względem dobrostanu zwierząt”.

