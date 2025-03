Trump nacisnął czerwony przycisk. Wszystko stało się na wizji

Donald Trump uwielbia kamery i zainteresowanie mediów. Także w roli prezydenta udziela wciąż wielu wywiadów i wchodzi w interakcje z dziennikarzami. Kiedy zaprosił do Białego Domu przedstawicieli zaprzyjaźnionej stacji Fox News, postanowił dokonać pewnej prezentacji.

Biały Dom. Trump rozwiał mit czerwonego przycisku

W pewnym momencie prezydent USA pochylił się nad swoim biurkiem i ku zdumieniu zgromadzonych, nacisnął słynny czerwony przycisk. Według legend, służy on do uruchomienia procedury nuklearnej. Trump postanowił położyć kres plotkom.

– To jest tutaj. Wszyscy myślą, że to atomowe urządzenie. Mówią, że jak to nacisnę, skończy się świat – komentował swoje zachowanie polityk. Okazało się jednak, że prawda jest bardziej prozaiczna. Trump wyjaśnił, iż przy pomocy czerwonego przycisku zamawia dietetyczną colę.

Podobne działania Donalda Trumpa przysparzają mu wciąż sporej popularności. Z sondażu NBC News wynika, że osiągnął właśnie najwyższy w swojej karierze wskaźnik akceptacji, sięgający 47 proc. Nawet jeśli 51 proc. Amerykanów jest przeciwnego zdania o swoim prezydencie, to wyniki badania z pewnością ucieszyły kontrowersyjnego polityka.

Z tego samego badania wynika, że 44 proc. ankietowanych uważa, iż kraj zmierza w dobrym kierunku. Jest to ponownie najwyższy wynik tego polityka. 54 proc. Amerykanów nie zgadza się z takim stwierdzeniem

Trump coraz bliżej porozumienia z Zełenskim?

Po rozmowie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, w środę 19 marca rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt określiła ją jako „fantastyczną”. Poinformowała o nowym podejściu Stanów Zjednoczonych, które chcą wyjść poza ramy dotychczasowej umowy dotyczącej minerałów ziem rzadkich. Jak podkreślała, USA są teraz skupione na uzyskaniu długotrwałego pokoju między Ukrainą a Rosją.

Ze słów przedstawicielki Białego Domu płynęło pozytywne przesłanie. Podkreślała ona, że zaangażowane kraje nigdy jeszcze „nie były tak blisko” uzyskania pokoju między Rosją i Ukrainą. Podkreślała, że strony chcą kontynuować rozszerzenie zawieszenia broni i zapewniła, że USA będą dalej wspierać Kijów, na przykład poprzez udzielanie mu informacji wywiadowczych.

Czytaj też:

Karol III wbija dyskretne szpilki Trumpowi. Królewski historyk odkrywa tajemniceCzytaj też:

Fiasko rozmowy z Putinem. „Trump dostał to, na co zasłużył. I chyba mu się to nie spodobało”