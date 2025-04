Papież nominował nowego biskupa w USA. Ma on polskie korzenie

Biskupem Providence został Bruce Lewandowski, który przez ostatnich 5 lat był biskupem pomocniczym archidiecezji Baltimore. Urodził się w Toledo w stanie Ohio w rodzinie polsko-latynoskiej.

Duchowny polskiego pochodzenia biskupem Providence

Ojcem nowego biskupa Providence był pochodzący z naszego kraju Robert Lewandowski. Jego syn nawiązywał do korzeni, kiedy przyjmował w 2020 roku sakrę biskupią. Podkreślał, że ma „polskie serce, bijące w latynoskim rytmie”.

Co ciekawe, z Kościołem katolickim związała się także siostra Bruce'a Lewandowskiego. Mary Francis Lewandowski należy do zgromadzenia Sióstr Felicjanek. To ona zaprojektowała herb biskupa Providence. Podkreślała, że widniejące na nim barwy biało-czerwone nie są przypadkowe i nawiązują do pochodzenia rodziny Lewandowskich.

Nominacja na biskupa diecezji Providence, która obejmuje cały stan Rhode Island, miała miejsce 8 kwietnia. To wtedy papież Franciszek podjął decyzję, wynoszącą Bruce'a Lewandowksiego na tak wysokie stanowisko w amerykańskim kościele.

