Przetrwała zmianę władzy w USA. Ambasadorka powiedziała jednak: dość

Ambasador USA w Ukrainie Bridget Brink nie będzie już dłużej pełnić swojej funkcji. Rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Tammy Bruce podkreśliła na konferencji prasowej, że rozmowa o dyplomatce trwała „bardzo długo”. Bruce przypomniała, że Brink była na stanowisku przez trzy lata „osiągając nadzwyczajne wyniki”. – Życzymy jej powodzenia – powiedziała rzecznik Departamentu Stanu USA.

Bruce zaznaczyła też, że wojna między Rosją i Ukrainą „trwa zbyt długo” – podało CBS News. – Prawdziwym problemem jest to, czy Rosjanie i Ukraińcy są gotowi zrobić to, co konieczne, aby zakończyć tę wojnę – dodano. Brink miała jeszcze nie złożyć formalnie dokumentów ws. rezygnacji, ale żegna się telefonicznie ze współpracownikami.

Ambasador USA w Ukrainie Bridget Brink odchodzi. Nieoficjalne kulisy

Jeden z wysokich rangą amerykańskich urzędników zdradził, że decyzja ambasador USA w Ukrainie ma mieć podłoże polityczne i osobiste. Chodzi m.in. o zwolnienia w USAID (Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego), której zamknięcie zapowiadali Donald Trump i Elon Musk. Dodatkowo Brink w Kijowie znajdowała się z dala od swojej rodziny.

Ambasador USA w Ukrainie miała złożyć rezygnację już w styczniu w związku ze standardową rotacją spowodowaną zmianą władzy. Sekretarz stanu Marco Rubio zdecydował się jednak ją zatrzymać. Reuters donosi, że następcą Brink może być Chris Smith – zastępca asystenta sekretarza stanu ds. Europy Wschodniej oraz polityki i spraw regionalnych w Biurze Spraw Europejskich i Euroazjatyckich. Wcześniej był z kolei zastępcą szefa misji w ambasadzie USA w Kijowie w latach 2022-2023.

Ambasador była krytykowana po ataku Rosji na rodzinne miasto Zełenskiego. Teraz odchodzi

Brink była ostatnio krytykowana, po jej reakcji na rosyjski atak na Krzywy Róg. Ambasador USA w Ukrainie nie wskazała sprawcy, a Wołodymyr Zełenski określił jej postawę jako „bardzo rozczarowującą”. „Słaba reakcja” – dodał ukraiński przywódca. Bruce zapytana na konferencji, czy na Brink były jakieś naciski w tej sprawie zaznaczyła, że „nic jej o tym nie wiadomo”.

