Papież Franciszek zaskoczył strojem. Media oceniły to jednoznacznie

Franciszek stopniowo wraca do zdrowia po obustronnym zapaleniu płuc. W piątek pokazał się nawet w bazylice Świętego Piotra. Uwagę wiernych zwrócił niecodzienny strój głowy Kościoła. Prowadzony na wózku papież miał na sobie biały sweter i zwykłe czarne spodnie. Przykryty był pledem i korzystał z kaniuli nosowej, wspomagającej oddychanie.

Franciszek w nieoficjalnym stroju. Zaskoczył wiernych

Zdjęcia papieża w nieformalnym stroju trafiło na pierwsze strony włoskich gazet. „Il Messaggero” napisał nawet o drugiej fazie pontyfikatu. Podkreślano, że oprócz powolnego powrotu do zdrowia, etap ten charakteryzuje się „ciągłymi niespodziankami” ze strony Ojca Świętego.

Franciszek tłumaczył, że wybrał się do bazyliki, ponieważ chciał na własne oczy zobaczyć prace konserwatorskie. Wierni oczywiście ucieszyli się na jego widok niezależnie od motywacji papieża. Dodatkową atrakcją był jego strój.

„Il Messaggero” podkreślał, że nigdy wcześniej w bazylice Świętego Piotra nie widziano papieża bez sutanny. Watykanistka Franca Giansoldati tłumaczyła to „potrzebą normalności”, ujawnianą przez Franciszka. Wcześniej papież zaskoczył, spotykając się prywatnie z królem Wielkiej Brytanii Karolem III i jego małżonką królową Kamillą w watykańskim Domu Świętej Marty.

„Ludzkie oblicze” papieża Franciszka

Włoskie media zwracają uwagę, że Franciszek „pokazuje ludzkie oblicze”. Po raz kolejny przypomina, że jest tylko kruchym człowiekiem, który zmaga się z chorobą. Swoją aktywnością daje też do zrozumienia, że wraca do zdrowia. Wierni wciąż mają nadzieję, że weźmie udział w celebrowaniu Wielkiego Tygodnia.

W rozmowie z agencją Ansa franciszkanin Enzo Fortunato podkreślał, że Franciszek znów zaczął zaskakiwać wiernych. – To potwierdza, że to jest papież niespodzianek. Są według mnie wszystkie znaki świadczące o powrocie do zdrowia – podkreślał.

