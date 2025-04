Tego o psach do tej pory nikt nie wiedział. Naukowcy mają złe wieści

Badacze z Curtin University wzięli pod lupę zachowania psów. Profesor Bill Bateman z School of Molecular and Life Sciences nie ma dobrych wieści dla właścicieli czworonogów. Z badań przeprowadzonych pod kierownictwem profesora wynika, że psy mogą mieć wyjątkowo negatywny wpływ na środowisko – zakłócają życie dzikiej przyrody, zanieczyszczają cieki wodne i przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla.

Psy mają zły wpływ na środowisko. Zaskakujące badania

Z opisu badań, których wyniki opublikowano w czasopiśmie „Pacific Conservation Biology” można wywnioskować, że nasze czworonogi zagrażają także innym zwierzętom, a w szczególności ptakom ze środowisk przybrzeżnych. Problem nie znika nawet wtedy, gdy zwierzaki są prowadzone na smyczy. Zdaniem naukowców nie chodzi tylko o gonienie ptaków, ale również fakt, że psy zostawiają swoje zapachy czy mocz, co może mieć negatywny wpływ na inne żywe organizmy.

W Australii ataki niepilnowanych psów na pingwiny małe w Tasmanii mogą przyczynić się do załamania kolonii. Z kolei w Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że jelenie, lisy i rysie były mniej aktywne lub całkowicie unikały tych obszarów, gdzie pojawiały się psy. Istnieją także badania, które sugerują, że środki stosowane w preparatach przeciw pchłom i kleszczom zabijają wodne bezkręgowce, gdy trafiają do rzek oraz jezior.

Masz psa? Naukowcy nie mają dobrych wieści

Główny autor badania prof. Bill Bateman z Curtin University, powiedział, że celem badań nie było „potępianie” psów, lecz zwiększenie świadomości właścicieli na temat wpływu najlepszego przyjaciela człowieka na środowisko. – Dajemy im wolną rękę, bo wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez psów. A z drugiej strony nie można także zapomnieć, że czworonogi mają wiele zalet i pełnią również istotną rolę w ochronie przyrody, np. przy wykrywaniu dzikich zwierząt – tłumaczył.

Ekspert dodał, że być może najlepszym rozwiązaniem problemu byłoby np ustanowienie w pewnych obszarach strefy zakazu wstępu dla psów.

