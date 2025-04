Premier Włoch spotkała się Trumpem. Nawiązała do jego dwóch ulubionych haseł

Premier Włoch Giorgia Meloni spotkała się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Amerykański przywódca przyjął zaproszenie od szefowej włoskiego rządu, aby pojawić się z oficjalną wizytą w Rzymie, do czego ma dojść „w najbliższej przyszłości”. Według Meloni takie spotkanie byłoby szansą na wznowienie dialogu między Waszyngtonem a Brukselą. Premier Włoch zasugerowała, że Trump mógłby wtedy rozważyć spotkanie z przedstawicielami UE.

Szefowa włoskiego rządu jest pierwszym europejskim politykiem, który spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie po tym, jak Trump nałożył cła na Unię Europejską, co zostało potem zawieszone na trzy miesiące. Meloni zaznaczyła, że „nie może zawrzeć umowy w imieniu UE” – relacjonuje euronews.com. Dodała jednak, że porozumienie w tej sprawie może zostać osiągnięte.

Sugestia premier Włoch spotkała się z aprobatą Trumpa. „Razem możemy to zrobić”

– Wierzę w jedność Zachodu, musimy po prostu rozmawiać i dojść do konsensusu, a także znaleźć najlepszy kompromis, aby razem się rozwijać. Kiedy mówię o Zachodzie, nie mówię tylko o geografii, ale jako o cywilizacji. Moim celem jest uczynienie Zachodu znowu wielkim i myślę, że razem możemy to zrobić – powiedziała premier Włoch. Meloni nawiązała do sloganu amerykańskiego przywódcy podczas kampanii wyborczych.

Szefowa włoskiego rządu nawiązała również do innych słów często używanych przez Trumpa. Chodziło o „walkę z ideologią woke i DEI, która chce wymazać naszą historię”. Meloni zapowiedziała, że jej kraj „będzie musiał zwiększyć import energii” i że „włoskie firmy zainwestują 10 miliardów euro” w Stanach Zjednoczonych. Wezwała również USA i Europę do współpracy i powstrzymania wojny Rosji przeciwko Ukrainie w celu ustanowienia „sprawiedliwego i trwałego” pokoju.

