Kto pojawi się na pogrzebie papieża Franciszka? Długa lista przywódców

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę 26 kwietnia w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Niektórzy światowi przywódcy potwierdzili już, że wezmą udział w uroczystości. W imieniu króla Wielkiej Brytanii pojawi się książę William. Zaproszenie otrzymał również brytyjski premier Keir Starmer, który potwierdził swoja obecność.

Na pogrzeb papieża uda się także Donald Trump z pierwszą damą Melanią. Prezydent USA zrobił to jednak w dość niefortunny sposób, bo stwierdził, że „nie może się doczekać”, aby pojawić się w Watykanie. To niejedyna gafa amerykańskiego przywódcy, który wyrażając żal po śmierci Ojca Świętego, zrobił to na uroczystości wielkanocnej w Białym Domy obok człowieka przebranego za zajączka wielkanocnego.

Pogrzeb papieża Franciszka. Kto pojawi się w Watykanie?

Na pogrzebie papieża Franciszka pojawią się też prezydencji: Francji Emmanuel Macron, Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Argentyny Javier Milei, Brazylii Lula da Silva (wraz z pierwszą damą Janją), Węgier Tamas Sulyok, Łotwy Edgars Rinkevics, Litwy Gitanas Nauseda, Estonii Alar Karis Szwajcarii Karin Keller-Sutter, Polski Andrzej Duda, Chorwacji Zoran Milanović, Cypru Nikos Christodoulides, Dominikany Luis Abinader, Ekwadoru Daniel Noboa, Mołdawii Maia Sandu, Filipin Ferdinand Marcos Jr. czy Timoru Wschodniego Jose Ramos-Horta. Z Rumunii będzie p.o. prezydenta Ilie Bolojan.

Z Niemiec oprócz prezydenta Frank- Waltera Steinmeiera będzie kanclerz Olaf Scholz, a Włochy będą reprezentować prezydent Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni, a Portugalię prezydent Marcelo Rebelo de Sousa i Luis Montenegro. Z Hiszpani pojawią się król z małżonką Letycją, ze Szwecji król Carl XVI Gustaf z królową Sylwią i premier Ulf Kristersson, z Belgii król Filip z żoną Matyldą i premier Bart De Wever, a z Norwegii książę Haakon z księżniczką Mette-Marit. Obecni będzie również premiezy: Irlandii Micheal Martin, Czech Petr Fiala, Holandii Dick Schoof, Nowej Zelandii Christopher Luxon.

Kogo nie będzie na pogrzebie papieża Franciszka? Jedno nazwiska przykuwa uwagę

Swoje uczestnictwo potwierdziłi również sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Oczekuje się także szefa Rady Europejskiej Antonio Costy i przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Portal brytyjskiej tv Sky News informując o gościach napisał, że Polskę będzie reprezentował prezydent Ilie Bolojan. Jeśli chodzi o nieobecnych, to najgłośniejszym nazwiskiem jest Władimir Putin.

Czytaj też:

Pogrzeb papieża Franciszka. Tusk podjął ważną decyzjęCzytaj też:

Tak Izrael zareagował na śmierć papieża. Teraz się wycofuje