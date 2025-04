Niemcy biją na alarm. Wzięto pod lupę raport polskiego instytutu

Ultrakonserwatywny amerykański think tank Heritage Foundation opracował dla Donalda Trumpa Projekt 2025, czyli liczący około 900 stron plan opanowania instytucji w USA. Niemiecki dziennik „Tagesspiegel” przekonuje, że kontrowersyjna fundacja wspiera obecnie swoje węgierskie i polskie partnerskie ośrodki analityczne we wdrażaniu podobnego planu dla UE.

Niemiecki dziennik przytoczył w tym kontekście wstępny raport przygotowany przez polski Instytut Ordo Iuris oraz węgierskie Mathias Corvinus Collegium, który nosi nazwę „Wielki Reset: Przywrócenie suwerenności państw członkowskich w Unii Europejskiej”. Przedstawia on dwa możliwe scenariusze alternatywnej reformy traktatów UE, mające na celu przywrócenie demokracji i suwerenności narodowej jako fundamentów współpracy unijnej po to, aby uczynić Europę znowu wielką.

Niemiecki dziennik o raporcie Ordo Iuris. Projekt Donalda Trumpa wzorem dla polskiej prawicy?

W dokumencie zawarto cztery podstawowe wady europejskiej wspólnoty: deficyt demokracji, centralizację władzy przez Komisję i Parlament Europejski, erozja suwerenności narodowej proprzez jurysdykcję Trybunału Sprawiedliwości UE oraz ekspansję ideologii i biurokratyzacji w instytucjach Unii Europejskiej. Rozwiązaniem problemu ma być powrót do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 1957 r. lub przekształcenie UE w organizację międzypaństwową podobną do ONZ.

Zdaniem „Tagesspiegel” jedna i druga opcja oznaczałaby zniszczenie unijnej wspólnoty. Według niemieckiego dziennika prawicowe think thanki zwracają uwagę na to, że Unia Europejska ogranicza suwerenność jej członków, co prowadzi do osłabienia państw. „Tagesspiegel” przekonuje, że celem UE jest właśnie zwiększenie wpływów i znaczenia poszczególnych krajów. Jako przykład podano rodzimą gospodarkę, która jest największa w UE, a nie ma szans konkurować z USA, czy Chinami.

Niemcy ostrzegają przed polską wizją. „Nie mogą powtórzyć tego błędu”

Niemiecki dziennik zauważa, że amerykańska prawica popiera plany węgierskich i polskich kolegów, bo gdyby weszły w życie, Europa musiałaby się podporządkować Stanom Zjednoczonym. „Tagesspiegel” podkreśla, że Demokraci zlekceważyli Projekt 2025 i europejscy decydenci nie mogą powtórzyć tego błędu.

