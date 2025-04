Ukraina przedstawiła własne warunki pokoju z Rosją. Pismo trafiło na biurko Trumpa

Brytyjski premier zakwestionował plan pokojowy Donalda Trumpa dla Ukrainy. Keir Starmer poparł Wołodymyra Zełenskiego, który odmówił oddania Rosji Krymu. Dodał, że o warunkach potencjalnego porozumienia Kijowa z Moskwą nie mogą decydować inni ludzie. Szef brytyjskiego rządu domaga się jednocześnie od Władimira Putina zgody na bezwarunkowe zawieszenie broni.

Starmer liczy też na amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla zachodnich wojsk, które miałyby stacjonować w Ukrainie. Brytyjski premier chciałby, aby zawieszenie broni ogłoszono do lata i nie było tymczasowe, bo w przeciwnym wypadku Rosja się przeorganizuje i zaatakuje ponownie. The Telegraph podaje, że rozmowy ws. planu pokojowego są kontynuowane, ale istnieją poważne różnice między USA i Ukrainą.

Kijów odpowiada na plan pokojowy Donalda Trumpa. Prezydent USA otrzymał pięć punktów

Żądania Kijowa mają pięć punktów. Jednym z priorytetów jest to, aby Krym nie został formalnie uznany za rosyjski. W innym wypadku Rosja mogłaby grozić również innym krajom w rejonie Morza Czarnego – Turcji, Rumunii i Bułgarii. Zgodnie z ukraińską konstytucją terytorium można się zrzec jedynie w drodze referendum. Gdyby Kijów w jakiś sposób pozwolił Rosji kontrolować część swojego terytorium, nawet tymczasowo, wówczas chciałby gwarancji bezpieczeństwa.

Ukraina domaga się też, aby porozumienie pokojowe było oparte na prawie międzynarodowym, a nie kapitulacji. Kijów chciałaby również być centrum negocjacji, gdzie obecnie główną rolę odgrywają Stany Zjednoczone. Ukraina podkreśliła także, że nie zgodzi się na ograniczenie jej sił zbrojnych lub przemysłu obronnego.

Ukraina zakończy wojnę z Rosją? Wołodymyr Zełenski krytykowany, problemem status Krymu

Trump przekonywał, że odzyskanie półwyspu przez Ukrainę będzie „bardzo trudne”. Dodał, że zażądał od Rosji, aby ta przestała prowadzić wojnę i zajmować kraj. Prezydent Stanów Zjednoczonych oskarżał wcześniej Zełenskiego, że to on jest odpowiedzialny za niepowodzenie ws. braku porozumienia i „przedłużanie zabijania”. – Wszystko, co jest sprzeczne z naszymi wartościami lub konstytucją nie może być częścią żadnej umowy – mówił ukraiński przywódca w RPA.

