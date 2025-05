Młodzi mistrzowie wędkowania ustanowili nowe rekordy. Trzy potężne ryby

Rekordowy bass

Kadence Strain zgłosiła swoją zdobycz jako potencjalny rekord w kategorii juniorów dla Lake Nasworthy. Jej bass wielkogębowy ważył 7,85 funta (ok. 3,56 kg) i mierzył 24 1/4 cala (ok. 61,6 cm). Poprzedni rekord, ustanowiony w 2023 roku, wynosił 7,43 funta (ok. 3,37 kg). To oznacza nie tylko poprawienie lokalnego rekordu, ale również ważny krok dla tej młodej wędkarki, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z zawodowym łowieniem ryb.

Wyprawy na Lake Nasworthy od lat przyciągają pasjonatów ze względu na występowanie tam dużych drapieżników, w tym okazałych okazów bassów. Sukces Kadence może przyczynić się do jeszcze większego zainteresowania młodzieży tym zbiornikiem.

Potężny sum

Kolejnym rekordzistą okazał się Conagher Smith, który zgłosił swojego suma kanałowego jako potencjalny rekord w kategorii juniorów dla E.V. Spence Reservoir. Ryba ważyła 6,85 funta (ok. 3,11 kg) i mierzyła 27 cali długości (ok. 68,6 cm). Jezioro E.V. Spence, położone na północny zachód od San Angelo, to popularne miejsce połowów, słynące zwłaszcza z występowania sumów i sandaczy.

Złowienie tak okazałego suma kanałowego to nie lada wyczyn, zwłaszcza że warunki pogodowe w tym regionie bywają zmienne, a ryby często zachowują się bardzo ostrożnie. Conagher wykazał się nie tylko cierpliwością, ale także dużą znajomością technik połowu, które zwykle stosuje się dopiero na wyższym poziomie zaawansowania.

Sum gigant

Trzecim rekordzistą był Victor Garcia, który zgłosił swojego suma płaskogłowego jako potencjalny rekord w kategorii juniorów dla Twin Buttes Reservoir. Ryba ważyła 12,25 funta (ok. 5,56 kg) i mierzyła 30 cali długości (ok. 76,2 cm). Poprzedni rekord w tej kategorii wynosił 5,4 funta (ok. 2,45 kg) i został ustanowiony w 2020 roku. Nowy wynik niemal dwukrotnie go przewyższa.

Twin Buttes Reservoir znane jest jako łowisko pełne wyzwań. Zmieniające się poziomy wody oraz bogata roślinność podwodna sprawiają, że doświadczeni wędkarze często muszą wykazać się kreatywnością i precyzją. Dla młodego Victora był to nie tylko sukces sportowy, ale też osobisty triumf i dowód na to, że systematyczny trening może prowadzić do spektakularnych rezultatów.

Młodzi wędkarze inspiracją dla społeczności

Młodzi wędkarze nie tylko ustanowili nowe rekordy, ale także inspirują społeczność wędkarską do dalszego zaangażowania młodzieży w ten sport. Programy edukacyjne i inicjatywy promujące wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zyskują na popularności, a sukcesy takich wędkarzy jak Kadence, Conagher i Victor pokazują, że warto inwestować w rozwój młodych talentów.

W całym Teksasie funkcjonują setki lokalnych kół wędkarskich, które prowadzą warsztaty, konkursy i spotkania edukacyjne, promując nie tylko sport, ale też odpowiedzialne podejście do natury. Przykłady trójki młodych rekordzistów są potwierdzeniem, że tego rodzaju działania przynoszą realne efekty.

Czytaj też:

Czy Polacy chcą związków partnerskich? Nowy sondaż zaskakujeCzytaj też:

Nowy komunijny hit podbił serca Polaków. Kosztuje fortunęCzytaj też:

Wędkarz był o krok od rekordowego połowu. Zalała go fala hejtu