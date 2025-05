Szef NATO o Władimirze Putinie. „Jest w tarapatach, popełnił wielki błąd”

Mark Rutte na spotkaniu europejskich przywódców w Tiranie skomentował w piątek pierwsze od trzech lat bezpośrednie rozmowy pokojowe Rosji z Ukrainą. Szef NATO uderzył we Władimira Putina, który wyszedł z inicjatywą spotkania, ale potem odrzucił zaproszenie od Wołodymyra Zełenskiego, aby spotkać się w Turcji twarzą w twarz.

Szef NATO o presji spoczywającej na Putinie. „Bardzo dobrze wie, że piłka jest po jego stronie”

– On bardzo dobrze wie, że piłka jest po jego stronie, że jest w tarapatach, że popełnił wielki błąd, wysyłając tę delegację niskiego szczebla – ocenił Rutte. Zdaniem szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego „cała presja spoczywa teraz na prezydencie Rosji”. – Piłka jest teraz wyraźnie po jego stronie, na jego boisku. Musi grać w piłkę. Musi poważnie myśleć o pokoju – przekonywał Rutte. Szef Paktu Północnoatlantyckiego chwalił władze w Kijowie, które przystąpiły do negocjacji.

Ukraina domaga się „bezwarunkowego zawieszenia broni”. Według rosyjskich mediów Putin nie podróżował w tym roku poza Rosję. Rosyjskiej delegacji przewodniczy doradca Putina Władimir Miedinski, który kwestionował prawo Ukrainy do istnienia i prowadził rozmowy na początku wojny w 2022 roku. Zakończyły się one fiaskiem.

Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Stany Zjednoczone i Rosja jednomyślne

Do Stambułu nie zdecydował się także wybrać sam Donald Trump. Amerykański przywódca zaznaczył z kolei, że spotka się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem „tak szybko jak to tylko jest możliwe”. Trump przekonywał, że jego spotkanie z Putinem jest kluczowe, aby doszło w tej sprawie do przełomu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zgodził się, że spotkanie prezydentów Rosji i USA jest „z pewnością konieczne”.

