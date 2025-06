Rzecznik Kremla zabrał głos po ataku USA na Iran. Mówił o spotkaniu prezydentów

Rzecznika prezydenta Rosji dziennikarze zapytali o to, czy po ataku USA na Iran planowana jest rozmowa telefoniczna między Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem. Pieskow odpowiedział krótko, że „jeszcze nie”. – Jednak jeśli będzie to konieczne, takie kontakty można teraz zorganizować dość szybko – zaznaczał.

Pieskow po ataku USA na Iran. Mówił o relacjach z Waszyngtonem

Poproszony o ocenę relacji amerykańsko-rosyjskich, Pieskow udzielił nieco dłuższej odpowiedzi. – W naszych stosunkach dwustronnych jest dużo bezwładności. Szkody, jakie zostały wyrządzone stosunkom dwustronnym, są bardzo duże. Dlatego proces ich odbudowy zajmie trochę czasu. Nie da się tego zrobić z dnia na dzień – przyznał.

Rzecznik Kremla usłyszał też pytanie o rozmowy w sprawie Ukrainy. — Putin i Trump rozumieją potrzebę spotkania. I, o ile rozumiem, rzeczywiście zamierzają takie spotkanie zorganizować. Ale obaj doskonale zdają sobie sprawę, że spotkanie musi być przygotowane. Najpierw należy wykonać pracę domową na poziomie eksperckim. A potem przyjdzie czas na takie rozmowy – zapewniał.

Sojusznik Iranu zagroził Stanom Zjednoczonym

Po ataku na infrastrukturę jądrową w Iranie, rebelianci Huti z Jemenu wystosowali oświadczenie zaadresowane do Amerykanów. Zapowiadali w nim, że ich odpowiedź jest tylko kwestią czasu. W rozmowie z Al-Dżazirą członek biura politycznego Hutich Mohammed al-Buchaiti oświadczył, że zawieszenie broni zawarte w maju miało miejsce przed „wojną z Iranem”, dlatego teraz już nie obowiązuje. Huti przed uderzeniem USA zapowiadali, że wrócą do ataków na amerykańskie statki na Morzu Czerwonym, jeśli Stany włączą się do wojny z Iranem po stronie Izraela.

USA zbombardowały Iran. Donald Trump wygłosił orędzie do narodu